Adriane Lopes lidera pesquisa em empate técnico com Rose Modesto

A atual prefeita de Campo Grande (MS), Adriane Lopes (PP), detém 28,6% das intenções de voto, em empate técnico com a ex-deputada Rose Modesto (União Brasil), com 27,8%.

Esses números estão na Pesquisa AtlasIntel divulgada na 6ª feira (27.set.2024). O levantamento foi realizado pela AtlasIntel de 19 a 24 de setembro de 2024. Eis a íntegra.

No levantamento, o deputado federal licenciado Beto Pereira (PSDB) aparece em terceira colocação, com 20,5% dos votos. Em quarta colocação está a também deputada federal licenciada Camila Jara (PT), com 9,5%, seguida de Beto Figueró (Novo), com 5,1%; Ubirajara Martins (DC), com 0,5%; e Luso Queiroz (PSOL), com 0,4%. Os que não sabem somam 3,2%; brancos/nulos/não vão votar, 4,3%. Eis o gráfico:

O intervalo de confiança é de 95%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento está registrado no TSE sob o nº MS07131/2024. O custo do estudo foi de R$ 35.000. O valor foi pago pela própria empresa.

SEGUNDO TURNO

A AtlasIntel também revela que em um eventual 2º turno, Rose Modesto derrotaria tanto Adriane Lopes como Beto Pereira. Contra a atual prefeita, Rose obteria 10 pontos percentuais de vantagem, marcando 48% dos votos. Contra o candidato tucano Rose obteria vantagem de 17 pontos percentuais, marcando 44% das intenções de votos. Eis o gráfico:

PERFIL DOS ENTREVISTADOS

Foram entrevistadas 800 pessoas com 16 anos ou mais em Campo Grande. A distribuição de renda dos participantes foi a seguinte:

Salário mínimo de até R$ 2.000: 17,5%;

Salário de R$ 2.000 a R$ 3.000: 18,0%;

Salário de R$ 3.000 a R$ 5.000: 25,3%;

Salário de R$ 5.000 a R$ 10.000: 23,8%;

Salário acima de R$ 10.000: 15,4%.

Portanto, nenhum dos entrevistados teve renda de um salário mínimo: R$ 1.412. Todas as pessoas foram abordadas por meio da internet.

Outra característica do público entrevistado é que a maioria possui ensino médio completo ou ensino superior completo. A distribuição de escolaridade dos participantes foi a seguinte:

Ensino fundamental ou sem educação formal: 22,5%;

Ensino médio: 37,9%;

Ensino superior: 39,5%.

A maioria dos entrevistados também declarou ser evangélica. A distribuição das religiões dos participantes foi a seguinte:

Evangélico: 38,7%;

Católico: 36,8%;

Outra religião: 18,9%;

Agnóstico ou ateu: 5,6%.

AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE CAMPO GRANDE

Mesmo com a maioria do seu eleitorado, Adriane Lopes enfrenta rejeição em relação à administração.

Segundo a AtlasIntel, quando questionados "Como você avalia o desempenho da prefeitura da cidade de Campo Grande em cada uma das seguintes áreas?", os entrevistados apontaram: