Amambai: Sérgio Barbosa é eleito prefeito com dois emedebistas na Câmara

Sergio Barbosa, do MDB, foi eleito com 10.647 votos (52,63%), para a prefeitura de Amambai (MS). O pleito, que aconteceu no domingo, 6 de outubro.

A principal concorrente de Barbosa, Janete Cordoba, do PSDB, obteve 31,07%, somando 6.285 votos.

Na corrida eleitoral, também participaram candidatos de outras legendas, mas não conseguiram alcançar a relevância necessária para garantir uma vaga. Luciney Bampi, do PT, recebeu 2.040 votos (10,09%), enquanto Renato do Novo e Daniel Lemes, do PCO, obtiveram 678 e 366 votos, respectivamente.

Além da disputa pela prefeitura, as eleições para a câmara municipal:

Darci (PSD) - 642 votos;

Suzana Ulisses (PSDB) - 604 votos;

Lígia Borges (PP) - 577 votos;

Roberto Sangue Bom (MDB) - 566 votos;

Talyta Escobar (Republicanos) - 562 votos;

Eder Pinzan (União) - 545 votos;

Cida Farias (MDB) - 511 votos;

Jota Roberto (União) - 486 votos;

Paulo Sergio Locutor (PP) - 485 votos;

Cassiano Cardoso (Novo) - 463 votos;

Rosa da Saúde (PSD) - 446 votos;

Joanir Martins (PT) - 336 votos.

Veja a íntegra da apuração no MS Notícias: https://www.msnoticias.com.br/apuracao