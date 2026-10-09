Ameaçada de morte por supremacistas, deputada mais jovem do Brasil aciona a polícia

A deputada federal eleita Ana Elisa Santos Silva (PT), de 21 anos, procurou a polícia após receber ameaças de estupro e morte.

O ataque racista chegou na caixa de e-mail dela ainda durante a campanha, em (05.set.26).

O autor da mensagem se escondeu na covardia de um autodeclarado grupo supremacista branco.

O agressor listou os dados pessoais da jovem no corpo do texto.

Ele afirmou saber exatamente os passos para encontrá-la e estendeu as ameaças à família da parlamentar.

A mensagem é um despejo de ódio contra mulheres negras.

Ana Elisa não recuou e expôs trechos do crime nas redes sociais.

Sua equipe levou o caso à Justiça. A Polícia Civil tenta agora rastrear quem enviou o material.

RESPOSTA NAS URNAS

A intimidação tenta barrar o espaço que a juventude negra começou a ocupar.

Estudante de Direito, Ana fez história logo de cara, na sua primeira eleição.

Ana Elisa obteve 524.216 votos.

Isso rendeu a ela o título de mulher mais votada da história de Minas Gerais para a Câmara.

Na corrida geral do estado, a jovem nascida em Divinópolis ficou atrás apenas de Nikolas Ferreira (PL).

Antes de subir a rampa como a deputada federal mais jovem do país, ela estagiava no TRT-MG e já debatia política na internet.