André (PP) consolida liderança com ampla vantagem em Nioaque, segundo pesquisa IPP

A um dia do decisivo pleito eleitoral, uma nova pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Pinheiro (IPP), registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MS-01489/2024, confirma a posição de liderança sólida do candidato André Guimarães (PP) na corrida eleitoral em Nioaque (MS).

Com uma amostragem de 500 eleitores e realizada entre 30 de setembro e 3 de outubro, a pesquisa apresenta um cenário de favoritismo absoluto para André, que se consolida como a escolha da maioria dos eleitores da cidade.

Na pesquisa espontânea, onde o eleitor revela de forma espontânea em quem pretende votar, André surge como o franco favorito, com impressionantes 58,28% dos votos válidos, deixando o candidato Dr. Juliano (PSDB) bem atrás, com apenas 41,72%.

A preferência espontânea demonstra que André não só tem a confiança da população, mas também está profundamente enraizado no desejo de mudança e progresso para Nioaque.

Os números ficam ainda mais claros na pesquisa estimulada, onde, mesmo com a apresentação de opções aos eleitores, André amplia levemente sua vantagem, atingindo 58,72%, enquanto Dr. Juliano recua para 41,28%.

Essa diferença não apenas consolida André como o grande favorito, mas também sinaliza que sua campanha está sintonizada com as necessidades e expectativas da população, garantindo-lhe uma posição quase inacessível.

Com uma liderança firme e apoio crescente, André parece caminhar para uma vitória significativa, consolidando-se como o nome que promete trazer renovação e melhorias concretas para Nioaque.

A diferença, que já era notável na pesquisa espontânea, só confirma o forte apelo popular de André e a confiança depositada pelos eleitores em sua trajetória e propostas.

Agora, com a proximidade da eleição, o favoritismo de André se torna cada vez mais evidente. Sua mensagem tem ecoado com força e promete transformar Nioaque nos próximos anos, caso essa vantagem seja confirmada nas urnas.

Para muitos, o resultado da pesquisa IPP é um reflexo da clara liderança e das propostas sólidas apresentadas por André, que já tem a confiança de grande parte do eleitorado, pavimentando seu caminho rumo à vitória.