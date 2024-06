Após 6 anos de gestão, prefeito de Caarapó mantém 90,4% de aprovação

O turismólogo e jornalista, André Luiz Nezzi de Carvalho, mais conhecido como André Nezzi, de 45 anos, está próximo concluir 6 anos à frente do cargo de Chefe do Executivo de Caarapó (MS). Em quase uma década, o prefeito preservou o eleitorado e atualmente detém 90,42% de aprovação.

Os números são do levantamento realizado entre os dias 24 e 27 de maio pelo Instituto de Pesquisa e Resultado (IPR) e divulgado neste sábado (1.jun.24).

De acordo com o IPR, 34,98% consideram a gestão do prefeito tucano como ótima; 42,57% como boa; 12,87% como regular, mas positiva, totalizando 90,42% os que aprovam. 5,61% consideram regular, mas negativo, 2,64% ruim e 1,32% péssimo, totalizando 9,57% os que desaprovam.

Com essa performance, Nezzi se destaca com um dos prefeitos mais bem avaliados após dois mandatos em MS. "A gente fica muito feliz e lisonjeado. Estou chegando ao meu sexto ano de mandado, porque o meu primeiro mandato foi extemporâneo, foi dois anos e depois eu me reelegi. Mas estamos chegando a 6 anos, manter sempre a aprovação acima de 90% é de uma alegria imensa e mostra que trabalhamos aqui, estamos trabalhando até o final aqui no rumo certo atendendo aquilo que nós propomos em campanha. Então a gente recebe com alegria o resultado de mais essa pesquisa que nós coloca entre os prefeitos mais bem avaliados do estado, acima de 90%", celebrou Nezzi ao ser procurado pelo MS Notícias.

Em 29 de maio Nezzi anunciou que seu pré-candidato à sucessão é o atual vice-prefeito, Gordo da Tigre (PP). "Nós tivemos aqui uma disputa interna, onde os dois pré-candidatos era do nosso grupo político. Um o nosso atual vice-prefeito, o Gordo da Tigre que é do PP, um partido que sempre foi aliado nosso aqui, e o outro o vereador Pipoca que é do PSDB, que é o meu partido. Então, nós fizemos um acordo e uma disputa saudável internamente e de acordo com as intenções de votos, nós fizemos uma série de pesquisas, onde combinou que as duas últimas dando uma margem pequena, mas em torno de 2% para o Gordo da Tigre na frente. E também pesou muito a questão do apoio político, o Gordo conseguiu aglutinar mais apoio: a Senadora Tereza Cristina, Senador Nelsinho Trad, deputado estadual Zé Teixeira, deputado federal Geraldo [Rezende], Deputado Federal Dagoberto, o deputado Dr. Luiz Ovando... E dos vereadores, dos sete do PSDB, para você ter uma ideia, cinco estava com o Gordo da Tigre mesmo do PP, dos onze 9 estavam com ele, então a gente sentou e decidiu junto que o nome escolhido para ser o pré-candidato oficial do grupo seria ele", detalhou Nezzi.

Ainda segundo o Chefe do Executivo, pode acontecer de Pipoca fazer uma chapa com Gordo. "Nós temos uma conversa bem adiantada, nesse acordo ficou afirmado que o PSDB indica o vice, e nós fizemos um convite para o vereador Pipoca, nada mais justo, porque ele tem um número muito bom, ficou com uma margem de 2% atrás, então a gente acha que essa dobradinha vai ser uma dobradinha de sucesso", revelou.

Para Nezzi, um dos grandes desafios que fica para o próximo prefeito, será solucionar a demanda habitacional do município, inflada com a chegada de grandes empresas. "Acredito que o grande desafio do próximo prefeito será no setor de habitação. O município de Caarapó tem crescido muito rapidamente. Há dez anos, tinha uma população de 24, 25 mil habitantes e hoje já salta para 32, 33 mil habitantes. E agora, nós estamos numa fase que vai iniciar a implantação da segunda planta da Usina Raízen, que é uma das maiores da América do Sul e deve chegar aqui no município em torno de 2 mil trabalhadores para o início dessa planta. Já começaram a chegar alguns através de algumas empresas, e o deficit habitacional aqui é muito grande. Estamos fazendo casas aqui com recursos próprios, buscando outras em parcerias com a Agehab, mas eu acho que vai ser um dos grandes desafios, o setor da habitação e consequentemente ampliar os serviços públicos com das demandas nas áreas de creches, escolas e saúde para comportar todas essas pessoas que estão chegando aqui na nossa cidade", concluiu.

A PESQUISA

O IPR entrevistou 303 pessoas, acima de 16 anos. A margem de erro considerada para essa pesquisa é de 5 pontos percentuais, para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%.

A pesquisa foi realizada de 24 a 27/05 e registrada no TSE-MS com o número MS-01269-2024.

CAARAPÓ

A cidade tem 30.612 moradores, conforme o Censo de 2022.

"Caarapó" é um termo oriundo da língua guarani e significa "raiz de erva mate", através da junção dos termos ka'a ("erva mate") e rapó ("raiz").