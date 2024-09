Após amputar a perna, atriz e diretora Beth Terras morre aos 65 anos

A atriz e diretora, Elisabeth Cristina Chiesi Terras, mais conhecida como Beth Terras, de 65 anos, faleceu na manhã desta 6ª.feira (20.set.24), em Campo Grande (MS).

Ela estava internada no Hospital Regional Rosa Pedrossian desde o início de setembro, onde passou por duas cirurgias, e precisou amputar uma das pernas para evitar o avanço de uma bactéria. Em 7 de setembro, na página da Adote Cia Teatral Ator Domingos Terras, Beth detalhou sua situação. "Olá, pessoal! Venho aqui comunicar a todos sobre meu estado de saúde. Algumas semanas atrás, eu estava com muitas dores na perna. Depois de algumas idas à UPA, tomei antibióticos e, mesmo assim, não tive melhora. Então, decidi chamar o Samu e fui encaminhada ao Hospital Regional devido a uma infecção na perna, que resultou em uma bactéria generalizada".

Diante disso, médicos deram um dura opção a artista. "Após duas cirurgias, passei por uma junta médica que me disse que a única solução era a amputação de toda a minha perna; ou isso, ou não sairia com vida. Então, decidi conscientemente que preferia estar com vida do que com uma perna. Não foi fácil, mas foi necessário. Estou me recuperando bem, sem previsão de alta pelos médicos, mas respondendo bem aos medicamentos".

Resiliente como era na arte, Beth pediu apoio aos amigos, mas ponderou. "Peço que vocês me coloquem em suas orações e não quero que sintam pena ou dó quando me verem; quero boas energias e palavras de positividade".

Os alunos da cia Adote e amigos, organizaram uma vaquinha para ajudar a artista a enfrentar o período crítico de saúde. "Meus queridos amigos e atores fizeram uma vaquinha para ajudar no meu tratamento. Agradeço imensamente as doações que já foram feitas e as que estão por vir", completou a artista na mensagem.

Apesar de passar bem pelos procedimentos, desde ontem (19.set) Beth teve complicações médicas, foi intubada e na madrugada de hoje não resistiu.

CARREIRA

Beth Terras no Livro Vozes do Teatro de MS. Foto: Elis Regina e Vania Jucá.

Beth nasceu no Rio de Janeiro em 3 de maio de 1959. Começou carreira como atriz na TV Tupi, em São Paulo, aos 15 anos. Entre diversos trabalhos, chegou a fazer a novela “O Espantalho”, de Ivani Ribeiro, em 1979. Grandes nomes da dramaturgia brasileira estiveram na trama, como Nathalia Timber, Eva Wilma e Carlos Alberto Ricelly.

Ainda na TV Tupi chegou a apresentar o programa “Mulheres” ao lado de Angêla Rodrigues Alves. No início dos anos 80, a convite do ator Gianfrancesco Guarnieri, Beth Terras foi para o teatro com a peça “Cama Molhada de Paixão Calada”, de Leilah Assunção, sendo um sucesso de público na época.

Ela acabou formando-se em Educação Física, Letras e Direito. Já em MS, foi para o cinema, integrando o elenco do longa-metragem “Carmo”, com Marcio Garcia rodado em Corumbá (MS). Também atuou no premiado “Cabeça a Prêmio”, com direção de Marco Ricca, também rodado em MS.

Apesar de ser natural do Rio, Beth estabeleceu carreira na Capital sul-mato-grossense em 1995. Em MS, ela comandava a Adote Cia Teatral Ator Domingos Terras, que carrega o nome do avô de Beth. Desde então ela vinha formando tanto atores, quanto público.

Com portfólio de 45 anos dedicado às diversas áreas da arte, destes, 30 anos dedicados exclusivamente ao fazer teatral em MS, em 2023 ela foi homenageada na Mostra Campo Grande ao Teatro. Naquela ocasião, ela concedeu breve entrevista ao TeatrineTV: "Ser reconhecida é o sonho de todo artista que se dedica e sobrevive apenas de seu trabalho... Passei 9 meses em Campinas dirigindo um trabalho, mas já estou de volta a Campo Grande, definitivamente cuidando da Escola que hoje já tem 50 alunos", celebrou.

Beth tinha personalidade forte e frequentemente manifestava sua insatisfação com a gestão cultural sul-mato-grossense, principalmente à luz da desvalorização ao trabalhador da arte em MS.

Com esse repórter, Beth, por outro lado era carinhosa e confidente. Ela insistia em amar o sarcasmo, a piada, o rir mesmo diante de tantas dores. E foi no riso que ela deixou sua marca em MS, apesar de ser igualmente incrível no drama. Por meio da comédia, Beth formou ótimos atores do gênero em atividade na Capital, incluindo Diego Bessou, Giovanna Zottino, Daniel Smidt, Lucas Oliver, entre tantos outros. Smidt, é um dos alunos que agora está à frente da Adote.

Daniel Smidt e Beth Terras.

Numa publicação em primeiro de agosto, Beth se disse realizada com sua trajetória. "Não pensei que aos 65 anos de idade e com 46 de carreira iria me sentir tão plena, feliz, realizada com a Adote - Escola e Companhia de Teatro em total crescimento. Os cursos, os festivais de drama e esquetes, os espetáculos, os filmes, o sarau, o intercâmbio artístico e cultural para o Rio de Janeiro, os Workshop, os atores, os ex atores, os alunos, os ex alunos, os pais, os parceiros e principalmente a Daniel Smidtl, o meu muito obrigada por tudo. Somos uma família linda e unida. Obrigada meu Deus!", declarou ela.

Domingos Terras ao lado de Mazzaroppi e Adoniran Barbosa

A diretora, neta de um dos maiores atores da teledramaturgia brasileira, sempre fez questão também de mencionar sua admiração pelo avô. "Domingos Terras, meu avô, esse homem, que eu admiro tanto que trabalhou ao lado de grandes artistas como Mazzaropi, Adoniran Barbosa, Procópio Ferreira, Bibi Ferreira, Dercy Gonçalves, entre outros e que me mostrou como á bom amar o que se faz, um ator de múltiplas facetas e que foi minha grande inspiração para esse ano eu estar completando 45 anos de carreira artística com muito orgulho apesar de todas dificuldades. Obrigada vovô por ter me dado a inspiração de hoje eu levar o nome Beth Terras, que você me deu, com o maior orgulho.

Uma das atrizes formadas por Beth Terras, Giovanna Zottino postou uma mensagem pedindo orações para a amiga e diretora.

Ainda não obtivemos informações de horário e local de velório da artista.

MAIS UMA ARTISTA ABANDONADA PELO ESTADO

Beth Terras, Giovanna Zottino e o secretário de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), Marcelo Miranda. Foto: Tero Queiroz

Beth é mais uma artista sul-mato-grossense que se vai, após nos últimos anos enfrentar diversas dificuldades financeiras, num cenário de completo abandono do estado de Mato Grosso do Sul, pelo o qual trabalhou por três décadas em prol da cultura.

Em 2023, mesmo em uma cadeira de rodas, Beth foi à audiência pública “Os Tesouros Vivos da cultura de Mato Grosso do Sul” na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, chamada pelo professor Rinaldo Modesto, que prometia criar um mecanismos legais para que o estado oferecesse apoio aos artistas idosos ou em situação de vulnerabilidade de saúde.

Em 3 de setembro, quando Beth já estava internada em razão de problemas de saúde, enviamos à Rinaldo Modesto a seguinte pergunta: "Até o momento não obtivemos nenhuma respostas acerca do andamento dessa Lei e temos, mais um caso agora, com Beth Terras internada, precisando de doações". O deputado não respondeu ao questionamento do repórter até hoje.

Posteriormente, em fevereiro desse ano o governador Eduardo Riedel (PSDB) prometeu dar andamento na criação do mecanismo legal de apoio aos artistas idosos e em situação de vulnerabilidade. No entanto, ficou só na promessa.

Também na primeira semana em que Beth foi internada, enviamos mensagem ao secretário de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), Marcelo Miranda em busca de um posicionamento sobre o avanço da Lei em prol dos artistas idosos e vulneráveis de MS. O secretário, porém, não respondeu a nosso questionamento.

Em nota publicada na rede social Instagram, a Fundação de Cultura de MS lamentou o falecimento da artista:

O Fórum Municipal de cultural, por meio do coordenador Vitor Samúdio comunicou mais cedo o falecimento de Beth pedindo que mais informações sejam aguardadas na legenda da imagem abaixo. "Olá, é com imenso pesar que viemos comunicar o falecimento da nossa querida Beth Terras, que agora, neste momento, está ao lado de Deus. Queremos dizer a todos que Beth, enquanto esteve no hospital, foi uma guerreira incansável, lutou com bravura e determinação. Beth sempre será lembrada por sua força e coragem. A equipe que acompanhou Beth durante sua jornada deseja expressar palavras de conforto a todos os amigos e familiares. Saibam que Beth deixou uma marca profunda em nossos corações e seu legado de amor e coragem nunca será esquecido. O falecimento dela ocorreu nesta manhã e pedimos que aguardem mais informações, por favor. Que Beth descanse em paz e que sua luz continue a brilhar nos corações daqueles que a amavam".