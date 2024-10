Aral Moreira: Dra Elaine é eleita prefeita e terá dois vereadores na Câmara

Dra Elaine, do MDB, foi eleita prefeita de Aral Moreira (MS) com 3.991 votos, 54,80% dos votos válidos. O pleito ocorreu no domingo (6.out.24).

Ela derrotou Professora Verinha (PSDB), que obteve 3.292 votos, sendo 45,20% dos votos válidos.

Se considerar que a vice-prefeita eleita em Aral Moreira, Marines Oliveira, é do REPUBLICANOS, a Dra Elaine terá, portanto, dois legisladores ao seu lado na Câmara. Veja a lista de vereadores eleitos em Aral Moreira:

Patricia Sakaue (PL) - 575 votos;

Camilla Fatala (PODE) - 447 votos;

Adriana da Saúde (PSDB) - 443 votos;

Liquinho (PODE) - 375 votos;

Emerson Sanches (PODE) - 369 votos;

Vereador Professor Jackson (PSDB) - 339 votos;

Dr. Fabricio (PP) - 327 votos;

Grazi Schutz (MDB) - 264 votos;

Dorinho (REPUBLICANOS) - 229 votos.

A eleição em Aral Moreira teve 7.433 votos totais, o que inclui 26 votos brancos, 0,35% dos votos totais, e 124 votos nulos, 1,67%.

A abstenção foi de 869 eleitores, 10,47% do total de aptos a votar nas eleições 2024 na cidade.

Veja a íntegra da apuração no MS Notícias: https://www.msnoticias.com.br/apuracao