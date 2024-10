Bela Vista: Gabriel Boccia é eleito prefeito com 4 vereadores da base e 4 da oposição

Gabriel Boccia, do PP, foi eleito prefeito de Bela Vista (MS) com 6.475 votos, 51,78% dos votos válidos. O pleito ocorreu no domingo (6.out.24).

Ele derrotou Aires Cafure (PSDB), que obteve 6.031 votos, 48,22% dos votos válidos.

Boccia tem 32 anos e a vice-prefeita eleita dele é Letizia Murano, do REPUBLICANOS, que tem 69 anos. Considerando a chapa, Boccia terá uma administração com cerca de 4 prefeitos lhe apoiando, mas o PSDB, partido adversário também fez 4 vereadores. Eis a lista dos legisladores eleitos em Bela Vista:

Xande Palmieri, União, 665 votos;

Dr. Johnys Basso, PSDB, 581 votos;

Jeronimo Ferreira, PSDB, 546 votos;

Geferson Vieira, PSDB, 481 votos;

Mathaus Lino, PSDB, 455 votos;

Fleitas, PSB, 408 votos;

Flavinho Lopes, PP, 383 votos;

Edinho Duarte, Republicanos, 360 votos;

Locutor JT, Pode, 352 votos;

Vinicius Godoy, Republicanos, 344 votos;

Diogo Murano, PP, 330 votos.

A eleição em Bela Vista teve 12.755 votos totais, o que inclui 70 votos brancos, 0,55% dos votos totais, e 179 votos nulos, 1,40%.

A abstenção foi de 3.879 eleitores, 23,32% do total de aptos a votar nas eleições 2024 na cidade.

Veja a íntegra da apuração no MS Notícias: https://www.msnoticias.com.br/apuracao