Beto Pereira rebate acusações feitas por despachante foragido da Justiça

O candidato do PSDB à Prefeitura de Campo Grande (MS), Beto Pereira, emitiu uma nota chamando as acusações do despachante David Cloky Hoffaman Chita, atualmente procurado pela Justiça após ter sua prisão decretada, de "infundadas" e "descabidas".

David deu entrevista ao jornal MídiaMax lançando acusações, em que liga Beto a um suposto esquema de corrupção no Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), motivo pelo qual ele é procurado.

“O senhor David Cloky encontra-se com prisão decretada e está atualmente foragido da Justiça, o que, por si só, levanta sérias dúvidas sobre a lisura e a confiabilidade de suas alegações”, disse o candidato em nota.

A nota de esclarecimento enfatiza que as declarações de Hoffaman Chita carecem de qualquer evidência que as sustente.

A campanha também mencionou que o Ministério Público emitiu certidões cíveis e criminais que isentam Beto Pereira de quaisquer acusações relacionadas às investigações.

Segundo a nota, isso comprova que seu nome nunca foi citado em qualquer apuração. Eis a nota na íntegra:

“NOTA DE ESCLARECIMENTO

A campanha de Beto Pereira, candidato à Prefeitura de Campo Grande pelo PSDB, vem a público esclarecer e desmentir, de maneira categórica, as acusações infundadas feitas pelo despachante David Cloky Hoffaman Chita em relação a “esquemas de corrupção no Detran-MS”.

Ressaltamos que tais declarações são completamente descabidas e não possuem qualquer base factual.

É importante destacar que o senhor David Cloky encontra-se com prisão decretada e está atualmente foragido da Justiça, o que, por si só, levanta sérias dúvidas sobre a lisura e confiabilidade de suas alegações.

Não há dúvida de que sua tentativa de incluir o nome de Beto Pereira neste contexto é uma ação com claros objetivos escusos, visando desviar o foco de seus próprios problemas legais e prejudicar a campanha do candidato.

O Ministério Público inclusive emitiu certidões cível e criminal que isentam Beto Pereira de qualquer acusação, o que comprova que o nome de Beto jamais foi citado na investigação.

Beto Pereira reafirma seu compromisso com a transparência e a verdade, e lamenta que, em um período tão importante para o debate político, tentativas de desinformação sejam usadas como estratégia para confundir a população e manchar a reputação de pessoas que, ao longo de suas trajetórias, sempre atuaram com integridade e responsabilidade.

Campo Grande, 26 de setembro de 2024".

FORAGIDO

O despachante David Cloky Hoffaman Chita é procurado por esquema de corrupçaõ no Detran-MS

Genis Garcia Barbosa, Eufrásio Ojeda, Abner Aguiar Fabre e David Cloky Hoffmam Chita, são investigados na Operação Miríade, deflagrada em junho de 2023, que desmantelou esquema de fraudes no Detran-MS.

Conforme os investigadores, o esquema era basicamente esquentar documentação de veículos com restrições, em procedimentos que incluíam até vistorias fakes, para torná-los aptos a comercialização.

Genis (gerente da unidade do Detran-MS em Rio Negro), Abner e Eufrásio foram apontados como gerenciadores e fiscalizadores no Detran-MS, que em conluio com o despachante David, conseguiam manter o esquema criminoso.

David possui passado envolvendo quadrilha de roubo de veículos e falsidade ideológica. Ele também aparece no contexto da Operação Vostok, deflagrada em 2018 contra esquema de pagamento de propinas da JBS a autoridades estaduais.

David foi absolvido na Justiça Federal em uma ação relacionada à contratação de R$ 12 mil para “limpar multas” de uma caminhonete que acumulava mais de R$ 397 mil em débitos. O esquema supostamente envolvia conluio com servidores do Detran-MS para apagar irregularidades e emitir documentos falsos. No entanto, o juiz Ney Gustavo Paes de Andrade o absolveu por falta de provas.

OPERAÇÃO MERÍADE

Deflagrada em 29 de junho de 2023, a Operação Miríade cumpriu mandados em Rio Negro, Campo Grande, Sidrolândia e Miranda, após investigações sobre irregularidades envolvendo Genis, gerente do Detran de Rio Negro.

As investigações revelaram movimentações no sistema sem respaldo legal e a inclusão fraudulenta do 4º eixo em veículos, com procedimentos administrativos inexistentes.

A Delegacia de Polícia Civil, com apoio da Corregedoria de Trânsito do Detran-MS, constatou que as fraudes ocorriam desde 2021, envolvendo um ex-funcionário que aliciava outros servidores para práticas ilícitas.

O nome "Miríade" simboliza a vasta quantidade de operações fraudulentas descobertas ao longo da investigação.