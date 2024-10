Bodoquena: Girleide é eleita prefeita e terá 3 vereadores na Câmara

Girleide Rovari, do MDB, foi eleita prefeita de Bodoquena (MS) com 3.876 votos, 73,97% dos votos válidos. O pleito ocorreu no domingo (6.out.24).

Ela derrotou Licinha Siqueira (PP), que obteve 1.364 votos, 26,03% dos votos válidos.

Girleide tem 60 anos e o vice-prefeito eleito em Bodoquena, Emerson Garrucha, do PSD, que tem 40 anos.

Nos próximos quatro anos, Girleide contará com uma base de 3 vereadores, sendo dois do MDB e um do PP. Veja a lista de candidatos eleitos vereadores de Bodoquena em 2024:

Ayrton Marques, MDB, 415 votos

Ane Parente, PSDB, 334 votos

Joãozinho da Maringá, União, 329 votos

Neguinha, MDB, 319 votos

Ferracini, PSDB, 258 votos

Marinho da Empaer, União, 251 votos

Cristiane Siqueira, PP, 233 votos

Arléia Lopes, PSDB, 202 votos

A eleição em Bodoquena teve 5.358 votos totais, o que inclui 31 votos brancos, 0,58% dos votos totais, e 87 votos nulos, 1,62%.

A abstenção foi de 1.075 eleitores, 16,71% do total de aptos a votar nas eleições 2024 na cidade.

Veja a íntegra da apuração no MS Notícias: https://www.msnoticias.com.br/apuracao