Bolsonaro trai 'Gordinho' da extrema direita e apoia candidato tucano 

Jair Bolsonaro (PL) decidiu abandonar a candidatura da empresária de extrema direita Gianni Nogueira à Prefeitura de Dourados (MS), traindo a aliança com o marido dela, o deputado federal Rodolfo Nogueira, conhecido como “Gordinho do Bolsonaro”, um dos parlamentares de extrema direita mais fanáticos por Bolsonaro em Mato Grosso do Sul.

O ex-presidente decidiu consolidar sua aliança com o PSDB e apoiar o candidato tucano Marçal Filho, que lidera as pesquisas na segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul.

De olho nos números, Bolsonaro não hesitou em deixar em pressionar e Gianni que cedeu, restando à ela o cargo de vice de Marçal.

Em Campo Grande os bolsonaristas também foram forçados a aceitar a aliança com o PSDB, onde Bolsonaro dará suporte ao candidato a prefeito Beto Pereira (PSDB).