Bonito: Josmail Rodrigues é reeleito e terá base com 3 vereadores na Câmara

Josmail Rodrigues, do PSDB, foi reeleito prefeito de Bonito (MS) com 10.277 votos, 73,27% dos votos válidos. O pleito ocorreu no domingo (6.out.24).

Ele derrotou Nivaldo Inacio (REPUBLICANOS), que obteve 2.228 votos, 15,88% dos votos válidos e Décio Bigaton (NOVO), que conquistou 1.522 votos, 10,85% dos votos válidos.

Josmail Rodrigues tem 54 anos e sua vice-prefeita eleita é Juliane Salvadori, do PSDB, que tem 44 anos. Os tucanos conquistaram 3 cadeiras noe legislativo que serão base para a gestão de Josmail de 2025 a 2028. Veja a lista de vereadores eleitos em Bonito:

Andre Luiz, PSDB, 710 votos;

Lucas Capacete, PSDB, 625 votos;

Rose da Financeira, PSDB, 621 votos;

Adãozinho Duarte, União, 607 votos;

Pedrinho da Marambaia, PP, 537 votos;

Professor PH, PSB, 516 votos;

Professora Ramona, PSB, 424 votos;

Jhonatan Marques, União, 418 votos;

Paulinho Darom, PP, 406 votos;

Michele do Sindicato, PP, 366 votos.

A eleição em Bonito teve 14.649 votos totais, o que inclui 256 votos brancos, 1,75% dos votos totais, e 366 votos nulos, 2,50%.

A abstenção foi de 4.574 eleitores, 23,79% do total de aptos a votar nas eleições 2024 na cidade.

Veja a íntegra da apuração no MS Notícias: https://www.msnoticias.com.br/apuracao