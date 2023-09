Brasil e Estados Unidos fazem parceria inédita por trabalho digno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, lançaram nesta 4ª feira (20.set.23) a Parceria pelos Direitos dos Trabalhadores e Trabalhadoras, uma iniciativa inédita entre os dois países que tem como objetivo promover o trabalho digno.

Conforme informado, a parceria unirá forças entre os líderes para defender uma agenda de justiça e sustentabilidade na economia global e garantir que o crescimento econômico não deixe ninguém para trás.

A iniciativa vai apontar para a sociedade e para a juventude a importância de alcançar um trabalho que permita viver dignamente.

Os dois países vão trabalhar em estreita colaboração com parceiros sindicais do Brasil e dos EUA, e a Organização Internacional do Trabalho (OIT), para envolver outros países e parceiros globais na iniciativa, fomentando um desenvolvimento inclusivo, sustentável e amplamente compartilhado com todos os trabalhadores e trabalhadoras.

As atividades conjuntas dos dois países com os parceiros têm como objetivo ampliar o conhecimento público sobre os direitos trabalhistas, reforçar o papel central dos trabalhadores e trabalhadoras, estabelecer uma agenda centrada em aumentar a importância dos trabalhadores e trabalhadoras em instituições multilaterais como o G20, a COP 28 e a COP 30, apoiar e coordenar programas de cooperação técnica relacionados ao trabalho, promover novos esforços para capacitar e proteger os direitos trabalhistas de trabalhadores e trabalhadoras nas plataformas digitais e envolver parceiros do setor privado em abordagens inovadoras para criar empregos dignos nas principais cadeias de produção, combater a discriminação nos locais do trabalho e promover a diversidade.

Essa nova parceria é perfeitamente compatível com o compromisso do presidente Lula com a geração de emprego e com os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, para induzir um desenvolvimento econômico e social, sustentável e equitativo.

Nos primeiros oito meses, o governo brasileiro: