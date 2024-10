Brasilândia: Márcia Amaral é eleita prefeita e terá 4 vereadores na Câmara

Márcia Amaral, do PSDB, foi eleita prefeita de Brasilândia (MS) com 4.279 votos, 61,30% dos votos válidos. O pleito ocorreu no domingo (6.out.24).

Ela derrotou Néia (MDB), que obteve 2.701 votos, 38,70% dos votos válidos.

Marcia Amaral tem 55 anos e o vice-prefeito eleito é Fábio Toledo, do PP, que tem 61 anos. Considerando a chapa, o executivo terá 4 vereadores da base na composição eleita para a Câmara Muncipal de Brasilândia. Veja:

Dr José Ricardo, MDB, 430 votos;

Julianne do Porto, MDB, 383 votos;

Serginho Doo, PL, 297 votos;

Fisioterapeuta Dr Alexandre, PSDB, 296 votos;

Cezar Malta, PSDB, 295 votos;

Jo Silva, PSDB, 274 votos;

Quintino do Agro, PL, 236 votos;

Edinho do Master, Pode, 206 votos;

Quinca da Fênix, PP, 186 votos.

A eleição em Brasilândia teve 7.193 votos totais, o que inclui 86 votos brancos, 1,20% dos votos totais, e 127 votos nulos, 1,77%.

A abstenção foi de 2.633 eleitores, 26,80% do total de aptos a votar nas eleições 2024 na cidade.

