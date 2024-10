Camapuã: Manoel Nery é reeleito prefeito e terá 5 vereadores na Câmara

Manoel Nery, do PP, foi reeleito prefeito de Camapuã (MS) com 4.414 votos, 52,86% dos votos válidos. O pleito ocorreu no domingo (6.out.24).

Ele derrotou Dr Leandro (PSD), que fez 3.298 votos, 39,49% dos votos válidos e Chitão (UNIÃO), que obteve 639 votos, 7,65% dos votos válidos.

Manoel Nery tem 53 anos e seu vice-prefeito eleito é Targino, do PSDB, que tem 35 anos. Com a aliança, o prefeito conseguiu formar uma base com cinco vereadores da base na Câmara e deve ter facilidade em aprovar suas pautas nos próximos quatro anos. Veja a lista de vereadores eleiros em Camapuã nas eleições 2024:

Dayane Fernandes, PP, 632 votos Lellis, Pode, 629 votos Luiz Gonzaga, MDB, 508 votos Pedrinho Cabeleireiro, PSDB, 470 votos Ronnie Sandro, Pode, 452 votos Hélio, PP, 401 votos Nilcilei Dog, PSD, 316 votos Carlos Coco, PSDB, 290 votos Ademar Laurindo, PP, 264 votos

A eleição em Camapuã teve 8.668 votos totais, o que inclui 92 votos brancos, 1,06% dos votos totais, e 225 votos nulos, 2,60%.

A abstenção foi de 2.580 eleitores, 22,94% do total de aptos a votar nas eleições 2024 na cidade.

Veja a íntegra da apuração no MS Notícias: https://www.msnoticias.com.br/apuracao