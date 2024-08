Candidato a reeleição, vereador é executado a tiros durante evento político

O vereador e candidato a reeleição Leomar Cazoti Mandato (PV), de 43 anos, foi assassinado a tiros na noite desta 6ª.feira (30.ago.24), durante um evento político realizado na localidade de Fazenda Bernabé, em Governador Lindenberg, Noroeste do Espírito Santo. .

Segundo a Polícia Militar, dois indivíduos chegaram a bordo de uma moto ao local, e o suspeito que estava na garupa realizou disparos contra o vereador do Partido Verde, que era candidato à reeleição no município, enquanto ele realizava a colagem de adesivos de veículos com seus apoiadores.

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos fugiram e, até a última atualização desta reportagem, não foram identificados ou localizados.

O ex-prefeito e novamente candidato à Prefeitura do município, Geraldo Loss (PV), disse que Leomar Mandato chegou normalmente de carro para a reunião com moradores do Bernabé, que ainda não havia começado no momento do crime. “Quando ele chegou, eu já estava no local. Conversamos por alguns instantes e logo em seguida aconteceu essa tragédia”, explicou. O vereador foi morto enquanto colocava adesivo de campanha em seu carro.

A corporação informou ainda que iniciou as diligências do caso e que as investigações para identificação e localização dos autores do homicídio estão em andamento.

O governador Renato Casagrande prestou condolências aos familiares e amigos do vereador em suas redes sociais. Reforçou ainda os esforços das forças de segurança do estado para localizar e identificar os autores do crime.