Candidato do PL lidera com 47% das intenções de votos em Sidrolândia

Realizada de 25 a 28 de agosto de 2024 com 400 entrevistados em Sidrolândia (MS), a Pesquisa do Instituto de Pesquisa Pinheiros LTDA/IPP, divulgada no domingo (1.set.24), revela que Rodrigo Basso (PL) lidera com 47% das intenções de votos para ocupar a cadeira do Executivo na cidade sul-mato-grossense.

Basso tem como principal adversária a atual prefeita, Vanda Camilo (PP), que detém 37,25% das intenções de votos. Em 3ª colocação está Luiz Lemes (DC) com 0,50%. Branco/Nulo somam 1,25%; Indecisos são 14%.

A mostra encomendada pelo MS Notícias custou R$ 6 mil (eis a íntegra ), e está registrada sob o nº MS-01631/2024, no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. A margem de erro de 4,9%. O nível de confiança de 95%.

Os números do topo referem-se a opção estimulada – quando se apresenta o nome dos candidatos.

Na espontânea – quando o nome dos candidatos não é apresentado – Rodrigo Basso aparece com 40,75%; Vanda Camilo (PP) aparece com 34,75% e Luiz Lemes (DC) aparece com 0,25%. Branco/Nulo 1,25% e Indecisos somam 23%.

Um fator negativo para a candidata que busca reeleição, é o fato de ela liderar em rejeição. Segundo a mostra da IPP, Vanda Camilo é rejeitada por 37,75% dos entrevistados. Lemes é o segundo mais rejeitado, obtendo 15,75% de negatividade. O líder na pesquisa de intenções de votos é o que enfrenta menor rejeição do eleitorado sidrolandense, tendo apenas 12,75% contrários ao seu nome. Indecisos somam 33,75% no quesito rejeição.