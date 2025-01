'Capacidade de consenso' leva Papy à presidência da Câmara na Capital

O vereador Epaminondas Vicente Silva Neto, o Papy (PSDB), foi eleito na noite de 4ª-feira (1.jan.25) presidente da Câmara Municipal de Campo Grande para o biênio 2025/2026. Com 37 anos, Papy chega ao cargo mais alto da Casa de Leis com votação unânime (29 favoráveis).

Em entrevista ao MS Notícias, Papy revelou que a capacidade de criar consensos lhe credenciou para o cargo. “Primeiro, eu quero dizer que todos os 29 vereadores são aptos a ser. Não tem ninguém mais apto ou menos apto. Se elegeu o vereador, ele pode ser presidente, mas o que credencia é o poder de criar consenso. Eu penso que, quando um vereador consegue atingir um patamar de ouvir a demanda do colega, se comprometer com ela e conseguir, diante de um conceito de liderança, agregar outros, eu penso que isso o credencia para ser o presidente”, comentou.

Papy é eleito presidente da Câmara Municipal em Campo Grande (MS). Foto: Tero Queiroz

Para o novo chefe da Casa de Leis, o diálogo ‘ativo’ foi a chave para o sucesso da chapa. “Nós tínhamos uma ideia de como o parlamento poderia ser e os vereadores foram congregando com essa mesma ideia. Aí, a gente foi criando um grupo e, assim, chegamos a um patamar de uma chapa forte, coesa, plural, com a participação das bancadas, e isso, para mim, é o que credencia hoje aqui a ser eleito”, pontuou.

De fato, o vereador conseguiu reunir uma chapa com vereadores da esquerda, direita, extrema-direita e centrão, sendo André Salineiro (1º vice-presidente), Dr. Lívio (2º vice-presidente), Neto Santos (3º vice-presidente), Carlão (1º secretário), Luiza Ribeiro (2ª secretária) e Ronilço Guerreiro (3º secretário).

Em seu discurso de posse, Papy lembrou que chegou bem garoto na Câmara, notando, desde então, que o parlamento é fundamental para a vida das pessoas. “É aqui que, realmente, são absorvidas as necessidades da cidade. E quando esse parlamento se omite de discutir assuntos de interesse da população, a gente também se omite em nossa vocação de defender as pessoas", disse.

CARREIRA POLÍTICA

O novo presidente iniciou sua trajetória política em 2017, quando foi eleito pelo Solidariedade com 4.152 votos, assumindo a função de 3º Secretário da Mesa Diretora. Reeleito em 2020, já pelo PSDB, com 3.078 votos, ocupou o cargo de 2º Secretário. Nas eleições de 2024, obteve 4.641 votos, garantindo seu terceiro mandato. Sua experiência na Casa e seu compromisso com as políticas públicas de inclusão e emprego foram fundamentais para sua candidatura à presidência.

Além de sua formação acadêmica, que inclui uma pós-graduação em Administração Pública e Gerência de Cidades pela Uninter, Papy também tem experiência na gestão pública, tendo sido responsável pela Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), onde trabalhou para promover a inclusão e gerar oportunidades de emprego para a população.