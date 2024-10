Caracol: Neco Pagliosa é reeleito e terá cinco vereadores na Câmara

Neco Pagliosa, do PSDB, foi reeleito prefeito de Caracol (MS) com 2.478 votos, 57,88% dos votos válidos. O pleito ocorreu no domingo (6.out.24).

O tucano derrotou o Progressista Manoel Viais (PP), que obteve 1.803 votos, 42,12% dos votos válidos.

Neco Pagliosa tem 65 anos e seu vice-prefeito eleito em Caracol é Preguinho, do MDB, que tem 45 anos. Considerando a chapa, os chefes do executivo terão mais quatro anos com cinco veadores da base na Câmara. Eis a lista de vereadores eleitos em Caracol nas eleições 2024:

Marcelo da Farmácia - PP - 346 votos;

Tico - PSDB - 319 votos;

Meire Leite - PSDB - 300 votos;

Magaly Godoy - MDB - 294 votos;

Lidi - União - 244 votos;

Zeli Garcia - MDB - 240 votos;

Pacheco - MDB - 226 votos;

Haroldo Franco - PSDB - 214 votos;

Arione - PP - 171 votos.

A eleição em Caracol teve 4.334 votos totais, o que inclui 11 votos brancos, 0,25% dos votos totais, e 42 votos nulos, 0,97%.

A abstenção foi de 470 eleitores, 9,78% do total de aptos a votar nas eleições 2024 na cidade.

Veja a íntegra da apuração no MS Notícias: https://www.msnoticias.com.br/apuracao