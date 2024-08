Carlos da UCP discute com comerciantes soluções para fortalecer a economia e gerar empregos

A campanha do candidato a prefeito Carlos da UCP, da coligação “Reconstruir e Avançar”, ganha as ruas de Ponta Porã levando propostas e conversando com os diversos segmentos da população. Ele e os candidatos à Câmara Municipal iniciaram as mobilizações desta semana realizando na segunda-feira, 26, um alegre e concorrido passeio democrático por alguns pontos do centro comercial da cidade.

No centro comercial, o diálogo democrático e produtivo com Carlos da UCP. Foto: Valmirar Gomes

Um dos objetivos de Carlos da UCP com esta iniciativa é dialogar com os comerciantes, comerciários e consumidores para apresentar suas propostas, colher sugestões para melhorá-las e aprimorar o programa de governo, que propõe fazer por Ponta Porã 20 anos em 4. Ele e sua vice, Nady Lobato, vão dar ao município uma gestão transparente e participativa, meta que tem no comércio um dos pilares para fortalecer a economia.

ACOLHIDA CALOROSA

Carlos da UCP conversa com comerciantes e comerciários. Foto: Valmirar Gomes

Alvo de manifestações de carinho, apoio e respeito durante o passeio, Carlos da UCP conversou e respondeu muitas perguntas de proprietários e clientes dos estabelecimentos. Afirmou que só políticas públicas eficazes, construídas com a sociedade, garantem atendimento às reivindicações do comércio local e a atração de novos empreendimentos, fontes geradoras de emprego e renda.

Para incrementar o fortalecimento da economia, Carlos da UCP vai criar e estruturar um Distrito Industrial à altura da grandeza de Ponta Porã e formar mão-de-obra especializada em diversos módulos de conhecimento, para assegurar o maior aproveitamento dos trabalhadores locais. “Já passou da hora de ter oferta de trabalho para profissionais de vários setores que saem daqui por falta de oportunidades”, enfatizou.

Nas lojas, receptividade contagiou as visitas de Carlos da UCP. Foto: Valmirar Gomes

Carlos da UCP fala com segurança, porque conhece o problema. Criador e diretor-executivo da Faculdade de Medicina da Universidade Central do Paraguai, como exemplo ele observou que grande parte dos médicos e médicas que se formam aqui poderia continuar na região, assim como pessoas que saem do ensino universitário e cursos profissionalizantes.

“Para gerar emprego e renda, qualquer cidade precisa ter a sua economia consolidada para atrair e motivar os empreendedores. Mas não temos sequer um distrito industrial, o Assentamento Itamarati já deveria ter pelo menos uma indústria de derivados de frango”, finalizou. A coligação “Reconstruir e Avançar” é formada pelo PDT, PT, PV e PC do B.