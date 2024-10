Cassilândia: Rodrigo é eleito prefeito e terá 7 vereadores na Câmara

Rodrigo Barbosa de Freitas, do PP, foi eleito prefeito de Cassilândia (MS) com 5.213 votos, 46,90% dos votos válidos. O pleito ocorreu no domingo (6.out.24).

O Progressista derrotou Valdecy Costa (PSDB), que fez 4.906 votos, 44,14% dos votos válidos e Fião (PRD), que obteve 995 votos, 8,95% dos votos válidos.

Rodrigo tem 45 anos e sua vice-prefeita eleita é Sumara Leal, do PP, que tem 44 anos. Considerando a chapa, a dupla terá facilidade para aprovar pautas de 2025 a 2028, pois a composição do lesgilativo conta com 7 aliados, sendo 4 do PMDB e 3 do PP. Veja a lista de vereadores eleitos em Cassilândia:

Peter Saimon , PP, 1.035 votos;

, PP, 1.035 votos; Zé Divino do Transporte , PSDB, 519 votos;

, PSDB, 519 votos; Zé Lourenço , PL, 469 votos;

, PL, 469 votos; Fabio Boni , PSDB, 398 votos;

, PSDB, 398 votos; Leandro Souza , PSDB, 369 votos;

, PSDB, 369 votos; Claudete do Jair , PSDB, 331 votos;

, PSDB, 331 votos; Paulo Eduardo Cardoso , MDB, 285 votos;

, MDB, 285 votos; Juninho Morais , PP, 276 votos;

, PP, 276 votos; Arthur Barbosa , União, 253 votos;

, União, 253 votos; Max Estevo , PP, 251 votos;

, PP, 251 votos; Fernanda Messias, Republicanos, 200 votos.

A eleição em Cassilândia teve 11.645 votos totais, o que inclui 191 votos brancos, 1,64% dos votos totais, e 340 votos nulos, 2,92%.

A abstenção foi de 3.789 eleitores, 24,55% do total de aptos a votar nas eleições 2024 na cidade.

Veja a íntegra da apuração no MS Notícias: https://www.msnoticias.com.br/apuracao