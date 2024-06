Claudia Sheinbaum é eleita a primeira presidente mulher do México

Pela primeira vez na história, o México terá uma mulher como presidente. Claudia Sheinbaum, de 61 anos, ex-prefeita da Cidade do México, foi eleita com uma ampla margem de votos, entre 58% e 60%, segundo dados preliminares da autoridade eleitoral. Ela venceu sua principal concorrente, a senadora e empresária Xóchitl Gálvez, com uma vantagem de quase 30 pontos percentuais. Sheinbaum, afilhada política do atual presidente, Andrés Manuel López Obrador, prometeu continuar as reformas introduzidas por ele.

Formada em Física e com doutorado em Engenharia Energética, Sheinbaum era uma respeitada cientista nos EUA antes de ingressar na política como secretária do Meio Ambiente na prefeitura da Cidade do México. Ela assumirá o cargo em 1º de outubro.

"Obrigado, obrigado, obrigado; Eu não vou falhar com você. Vamos avançar com o Segundo Andar da Quarta Transformação", disse a presidnete num post comemorativo nesta 2ª.feira (3.jun.24). Eis:

Gracias, gracias, gracias; no les voy a fallar. Vamos a avanzar con el Segundo Piso de la Cuarta Transformación. pic.twitter.com/vwXlA7w54X — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 3, 2024

As eleições mexicanas também resultaram na escolha de todos os membros do Congresso, governadores de oito estados e do chefe do governo da Cidade do México. O fato de as duas principais candidatas serem mulheres marca um avanço em um país historicamente machista.

Apesar dos avanços legislativos em prol da igualdade de gênero, o México ainda enfrenta sérios desafios, especialmente no que diz respeito à segurança das mulheres. Em média, dez mulheres são assassinadas diariamente no país, de acordo com a ONU.

O futuro político do México está em jogo, com grandes consequências para a região latino-americana e os EUA. López Obrador propôs uma reforma constitucional que poderia transformar o país em um estado populista autoritário. Sheinbaum expressou apoio a essa reforma, o que poderia ter implicações significativas para a democracia e a estabilidade política do país.