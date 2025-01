Com experiência de meio século, Landmark aumenta bancada do PT na Câmara

Landmark Rios (PT) foi empossado vereador de Campo Grande (MS) na tarde de quarta-feira (1.jan.25), numa cerimônia oficial no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo.

Em entrevista ao MS Notícias, após assumir o mandato, Landmark celebrou o aumento da bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara Municipal, sendo ele um dos integrantes. “Vou legislar numa trinca de força incomparável: a Luiza Ribeiro, com a experiência adquirida, reeleita, e o empoderado Jean Ferreira, que chega à Câmara com ideais bem definidos. Eu trago à Câmara meus 50 anos de experiência, tendo passado pelo Executivo estadual e municipal, como Secretário de Assistência Social, Superintendente de Administração e outras funções que desempenhei. Quero levar essa experiência para a Câmara, para meus colegas, pares da bancada do PT, e que nós possamos acolher as escutas que fizemos na campanha e levar em formato de projeto para a Câmara e também orientar o Executivo para que possamos desenvolver os melhores projetos”, disse.

Da esquerda para a direita: Landmark, Luiza Ribeiro e Jean Ferreira, vereadores de Campo Grande (MS). Foto: Tero Queiroz

Segundo o vereador, é pretendido que seu mandato seja capaz de auxiliar, juntamente com os demais vereadores, o Executivo para alavancar a iniciação de projetos de grande impacto na cidade. “Nós precisamos, enquanto Câmara, ajudar o Executivo Municipal, para que alcance os recursos do Governo Federal para executar projetos que impactam a cidade. O governo Lula (PT) está mandando recursos para todas as cidades do país, sem olhar bandeira partidária, sem ideologia, o que o presidente quer é que a população seja beneficiada. A eleição acabou, agora cabe ao Executivo campo-grandense entender isso, e olhar para a população, e acredito que assim será”, comentou.

Lanmark usou boné do Movimento Popular de Luta no MS, durante assinatura do termo de posse. Foto: Tero Queiroz

Ainda de acordo com o vereador, mesmo compondo a oposição, não fará ‘oposicionismo politiqueiro’. “Não. Eu tenho 51 anos, não vou fazer política assim. Se chegar uma peça do Executivo aqui na Câmara, vou ler a proposta detalhadamente, mensurar o impacto dela lá na ponta, na vida do cidadão e da cidadã campo-grandense. Se o impacto for positivo na vida dos mais necessitados, vamos votar favorável”, adiantou.

Vereador falou em ajudar a Capital a alçar voos rumo ao progresso com apoio do Governo Federal. Foto: Tero Queiroz

O vereador concluiu comprometendo-se com suas propostas de campanha. “Aquilo que foi apresentado à população, a cada um dos 4.022 votos de confiança que recebi, reafirmo meu compromisso: estarei nessa Casa à serviço de vocês! Temos pautas da habitação popular, valorização educacional, dos profissionais de educação, valorização à cultura, dentre outras pautas sociais que estão no cerne de nossas propostas, que encabeçaremos com foco e com certeza vamos obter frutos positivos para toda a sociedade campo-grandense”, finalizou.