Com Lula, BNDES destina R$ 2,3 bilhões para a infraestrutura de MS

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) firmou um contrato de R$ 2,3 bilhões com o Estado de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de impulsionar a infraestrutura rodoviária do estado.

O anúncio foi feito no Palácio do Planalto na 5ª.feira, 26 de setembro, pelo presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, e pelo governador Eduardo Riedel (PSDB), com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e da diretora Socioambiental do Banco, Tereza Campello.

Esse é o maior investimento da história destinado ao estado. Para fins de comparação, nos últimos 30 anos, o banco investiu R$ 1,2 bilhão em projetos de MS.

Os recursos serão direcionados para a pavimentação de 540 km e a recuperação de 250 km de rodovias estaduais. “As rodovias são o principal modal de transporte de Mato Grosso do Sul, um dos maiores produtores e exportadores de produtos agropecuários do Brasil. Esse investimento é fundamental para conectar melhor os municípios e fortalecer a economia regional”, destacou Mercadante.

Brasília – DF, 26.09.2024) – Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião com o Governador do Ceará, Elmano de Freitas, e Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, para assinaturas no âmbito do Programa BNDES Invest Impacto, no Palácio do Planalto. Na foto (da esquerda para a direita): Ministra Planejamento e Orçamento, Simone Tebet; Governador do Ceará, Elmano de Freitas; Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; Governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel e o Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante. Foto: Ricardo Stuckert / PR

O programa BNDES Invest Impacto, lançado em 2023, visa retomar o investimento público como motor de crescimento e desenvolvimento, especialmente em áreas vulneráveis. O investimento em infraestrutura rodoviária em Mato Grosso do Sul tem como meta não apenas melhorar a malha viária, mas também integrar melhor as áreas rurais e urbanas, promovendo a eficiência logística.

Atualmente, apenas um terço da malha rodoviária do estado é pavimentada, um número considerado insuficiente para atender às demandas do setor. Com o novo financiamento, há planos para implantar um sistema de monitoramento e controle da malha rodoviária e aprimorar a gestão logística, por meio de consultorias, aquisição de equipamentos e capacitação de servidores estaduais.

26.09.2024 - Governador do Ceará, Elmano de Freitas, e Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, para assinaturas no âmbito do Programa BNDES Invest Impacto. Foto: Ricardo Stuckert / PR

“Estamos alinhados com o Novo PAC do governo do presidente Lula e trabalhando para ampliar e requalificar nossa infraestrutura rodoviária. Esse apoio do BNDES é essencial para o desenvolvimento do nosso estado”, afirmou o governador Eduardo Riedel.

Além de fomentar o desenvolvimento econômico, o BNDES Invest Impacto também se compromete a apoiar ações que visem a redução das desigualdades sociais e o enfrentamento das crises ambientais. O programa busca simplificar a contratação de investimentos, oferecendo maior previsibilidade aos estados em seus planejamentos financeiros.