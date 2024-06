Com Vander, Itaipu assina contrato para corrigir falta de água em aldeias de MS

Campo Grande, 21 de junho de 2024 – A Itaipu Binacional, representada pelo diretor-geral brasileiro Enio Verri, assinou nesta sexta-feira uma ordem de serviço para a ampliação e melhoria dos sistemas de abastecimento de água em diversas aldeias de Mato Grosso do Sul. O investimento de R$ 60 milhões resulta de uma parceria entre a empresa e o Governo do Estado, solicitada pelo deputado federal Vander Loubet (PT-MS).

Mais de 24 mil indígenas em oito aldeias do estado serão beneficiados pelas obras, que abrangem as aldeias Amambai e Limão Verde (Amambai); Tey Kuê (Caarapó); Taquara (Juti); Porto Lindo (Japorã); Pirajuí (Paranhos); e Sassoró e Jaguapiré (Tacuru).

O coordenador do Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei-MS), Lindomar Terena, identificou a necessidade de melhorar o saneamento nas aldeias e apresentou a Vander Loubet uma proposta de programa para fornecer água potável às comunidades indígenas. Em novembro, Loubet organizou uma audiência com Enio Verri em Foz do Iguaçu (PR) para discutir o projeto com técnicos da saúde indígena.

“A partir de 2023, com o retorno do presidente Lula e a posse do Enio na Itaipu, a empresa ampliou sua política de investimentos socioambientais. E foi dentro dessa ampliação que buscamos o apoio da Itaipu para financiar a melhoria do acesso à água potável para nossos parentes indígenas”, explicou Loubet.

PARCERIA E INVESTIMENTOS

Na audiência de novembro, Verri autorizou a formalização do projeto, garantindo R$ 45 milhões para o abastecimento de água nas aldeias. Em seguida, a equipe procurou o Governo do Estado para ampliar a parceria. O governador Eduardo Riedel demonstrou apoio à causa e destacou servidores da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) para realizar os levantamentos preliminares e estudos técnicos necessários. Riedel também garantiu um aporte de R$ 15 milhões, totalizando R$ 60 milhões para o projeto.

As obras serão realizadas pela Sanesul, com supervisão do Dsei. O engenheiro Rafael Ceccim explicou que várias intervenções serão feitas para melhorar o abastecimento de água nas aldeias. “Algumas famílias não têm ligação de água. Para essas, vamos providenciar a ligação. E temos aquelas residências que têm ligação, mas onde a água não chega de forma suficiente. Então, as obras vão abranger manutenção e melhorias nos poços existentes, perfuração de mais poços, redimensionamento da rede, estações elevatórias, melhoria e aumento da reservação e substituição de ligações”, detalhou Ceccim.

Para Lindomar Terena, que cresceu na Aldeia Cachoeirinha, em Miranda, e conhece bem a falta de saneamento básico para os indígenas, o projeto representa um avanço significativo na qualidade de vida para os povos originários. “É uma emoção muito grande, como indígena e atual coordenador do Distrito, contribuir com esse projeto e ver essa ação sair do papel para ajudar meus companheiros”, afirmou.

O deputado Vander Loubet destacou que essa é apenas a primeira etapa de um trabalho mais amplo para levar água potável às comunidades indígenas. “Queremos levar saneamento a todas as aldeias do nosso estado. Por isso, já estamos buscando recursos pelo Governo Federal e pelo Governo do Estado para avançar nessa pauta”, concluiu.