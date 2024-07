Comunidade rural de Sonora sofre com oscilação de energia e Gerson cobra providências da Energisa

As 230 famílias do Assentamento Carlos Roberto de Soares de Melo e do núcleo rural Parque Novo Horizonte, em Sonora, estão enfrentando problemas diários com falhas e interrupções no suprimento de energia elétrica, que danificam eletrodomésticos, provocam a perda de alimentos congelados chegando a impedir o funcionamento do ar-condicionado nas salas de aula da escola municipal da comunidade, sem contar o comprometimento de algumas atividades de produção dos assentados.



A Assembleia Legislativa aprovou indicação do deputado Gerson Claro que cobra providências da Energisa porque a rede de energia elétrica instalada em 1997 , portanto há 27 anos ,está defasada, insuficiente para a demanda que existe atualmente.” Quando chove a energia cai e as oscilações provocam queima de eletrodomésticos”, detalha Katiucia Lazarotto, professora da Escola Municipal Irma Kohl e moradora do Parque Novo Horizonte. Na própria escola são comuns os transtornos .

” Se ligar o ar-condicionado de uma sala de aula a rede de energia cai. Em casa, pra usar o chuveiro no quente, é preciso desligar outros eletrodomésticos e o aparelho de tv “, explica . Até a iluminação pública em algumas ruas não funciona em função das frequentes oscilações de energia .



A vereadora Flávia Vasconcelos , que trouxe a demanda sobre a deficiência no abastecimento de energia, lembra que mesmo com as seguidas interrupções, os prejuízos com aparelhos de casa, a conta de luz não baixa de R$ 1 mil . O professor Ademir Lourenço , que mora no assentamento, cansado dos transtornos, além dos prejuízos com a queima de aparelhos, pediu à Energisa a instalação de um transformador de 10 kva perto da casa dele .

A distribuidora orçou em R$ 15 mil o serviço, que só seria feito caso ele pagasse o custo . Está nos planos do professor a instalação de placas solares, mas para isto, o fornecimento de energia elétrica não pode ser tão irregular como é agora, para o excedente de energia solar gerado ser “jogado” na rede .