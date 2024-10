Corguinho: Barrinha é eleito prefeito e terá 3 vereadores na Câmara

Márcio Novaes Pereira, conhecido como Barrinha, do MDB, foi eleito prefeito de Corguinho (MS) com 2.286 votos, 60,64% dos votos válidos. O pleito ocorreu no domingo (6.out.24).

O emedebista derrotou Renata Canhete (PSDB), que fez 1.484 votos, 39,36% dos votos válidos.

Barrinha tem 45 anos e seu vice-prefeito eleito é Jeffer Aparecido Peres da Silva, mais conhecido como Jeffer, do PP, que tem 55 anos. Eles terão 3 vereadores de base na Câmara. Eis a lista de vereadores eleitos em Corguinho nas eleições 2024:

Gilmar Macaco, PSDB, 292 votos; Valmirzinho, União, 238 votos; Elisandro Cerioli, PP, 237 votos; Salazar, MDB, 236 votos; Alex Oliveira, MDB, 231 votos; Gustavo Guerra, União, 195 votos; Thiago Nery, PSDB, 178 votos; Hélio Tenório, União, 152 votos; Edinho, PP, 123 votos.

A eleição em Corguinho teve 3.857 votos totais, o que inclui 28 votos brancos, 0,73% dos votos totais, e 59 votos nulos, 1,53%.

A abstenção foi de 625 eleitores, 13,94% do total de aptos a votar nas eleições 2024 na cidade.

