Corumbá: Dr. Gabriel é eleito prefeito e terá 5 vereadores da base

Gabriel Alves de Oliveira, o Dr. Gabriel (PSB), foi eleito prefeito de Corumbá (MS) com 27 mil votos, o que corresponde a 57% dos votos válidos. O pleito ocorreu no domingo (6.out.24).

O segundo colocado, Luiz Antônio Pardal, do PP, teve 10 mil votos, o equivalente a 21%.

Gabriel também derrotou André Campos (PL), que ficou em terceiro lugar com 5.944 votos, 11,88% dos votos válidos e Delcídio Amaral (PRD), que ficou em 4º lugar com 5.043 votos, 10,08% dos votos válidos.

Dr. Gabriel tem 42 anos e a vice-prefeita eleita é Bia Cavassa, do PSDB, que tem 55 anos. Eles terão uma composição favorável de cinco vereadores na Câmara, dentre os 15 eleitos, não há nenhum do PL nem do PRD que naturalmente seriam oposição. Veja a lista de vereadores eleições em Corumbá nas eleições de 2024:

Hanna Santana, MDB, 1.857 votos; Chicão Vianna, PSB, 1.405 votos; Jovan Temeljkovitch, PDT, 1.375 votos; Samyr Qualhada, União, 1.145 votos; Bira, PSDB, 1.143 votos; Elinho Jr, PP, 1.135 votos; Roberto Façanha, PP, 1.117 votos; Genilson José, União, 992 votos; Edinaldo Neves, PP, 971 votos; Alexandre Vasconcellos, PSDB, 970 votos; Marcelo Araujo, União, 957 votos; Matheus Cazarin, PSB, 956 votos; Yussef Salla, PDT, 845 votos; Professor Hesley Santana, PSB, 780 votos; Nanah Cordeiro, Republicanos, 725 votos.

A eleição em Corumbá teve 52.168 votos totais, o que inclui 899 votos brancos, 1,72% dos votos totais, e 1.229 votos nulos, 2,36%.

A abstenção foi de 15.569 eleitores, 22,98% do total de aptos a votar nas eleições 2024 na cidade.

Veja a íntegra da apuração no MS Notícias: https://www.msnoticias.com.br/apuracao.