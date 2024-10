Costa Rica: Delegado Cleverson é reeleito e aliança 'PP-PSDB' assegura maioria na Câmara

Delegado Cleverson, do PP, foi reeleito prefeito de Costa Rica (MS) com 9.902 votos, 62,81% dos votos válidos. O pleito ocorreu no domingo (6.out.24).

Cleverson derrotou a Professora Manuelina (MDB), que obteve 5.863 votos, 37,19% dos votos válidos.

O prefeito tem 53 anos e vice-prefeito eleito é Roni Cota, do PSDB, tem 48 anos. Com a aliança entre os partidos dominantes em MS, a dupla terá uma base com 6 vereadores na Câmara garantindo a maioria, e possível aprovação das pautas na Casa de Leis. Veja quem são os vereadores eleitos em Costa Rica nas eleições 2024:

Fernando Barbosa, PSDB, 1.104 votos; Professor Rayner, PSDB, 971 votos; Artur Baird, PP, 707 votos; Juvenal da Farmácia, PP, 571 votos; Ailton Amorim, MDB, 564 votos; Lucas, PSD, 468 votos; Magno Almeida, PP, 462 votos; Roseno Martins, PSDB, 425 votos; Rosangela Marçal, MDB, 422 votos; Popó da Expresso, Solidariedade, 386 votos; Cocó, PL, 343 votos.

A eleição em Costa Rica teve 16.410 votos totais, o que inclui 280 votos brancos, 1,71% dos votos totais, e 365 votos nulos, 2,22%.

A abstenção foi de 6.057 eleitores, 26,96% do total de aptos a votar nas eleições 2024 na cidade.

Veja a íntegra da apuração no MS Notícias: https://www.msnoticias.com.br/apuracao.