Deodápolis: Jean da Saúde é eleito prefeito com 8 dos 9 vereadores da Câmara

Jean da Saúde, do PSDB, foi eleito prefeito de Deodápolis (MS) com 5.709 votos, 73,48% dos votos válidos. O pleito ocorreu domingo (6.out.24).

O tucano derrotou Marcio Teles (MDB), que obteve 2.060 votos, 26,52% dos votos válidos.

Jean tem 34 anos e o vice-prefeito eleito em Deodápolis é Marcinho do Frigomar, do PSDB, que tem 47 anos. A coligação deles, garantirá à eles que tenham na base oito dos nove vereadores eleitos, sendo que a oposição será apenas Wan do Porto Vilma, eleito pelo MDB.

Veja a lista de legisladores eleitos em Deodápolis nas eleições 2024:

Cicinho, PSD, 557 votos; Juninho Lima, Republicanos, 413 votos; Edmilson da Banda, PSDB, 363 votos; Professor Chico, PSD, 361 votos; Donizete Polícia, PSDB, 325 votos; Fernandinha Cazuza, PSD, 268 votos; Gilberto da Nona, PP, 258 votos; Wan do Porto Vilma, MDB, 241 votos; Elvis Pelinha, Pode, 235 votos.

A eleição em Deodápolis teve 8.380 votos totais, o que inclui 305 votos brancos, 3,64% dos votos totais, e 306 votos nulos, 3,65%.

A abstenção foi de 2.429 eleitores, 22,47% do total de aptos a votar nas eleições 2024 na cidade.

