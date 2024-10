Dois Irmãos do Buriti: Japão é reeleito e terá 8 dos 9 vereadores da Câmara

Wlademir de Souza Volk, mais conhecido como Japão, do MDB, foi reeleito prefeito de Dois Irmãos do Buriti (MS) com 4.651 votos, 68,82% dos votos válidos. O pleito ocorreu no domingo (6.out.24).

Japão derrotou Moacir (PODE), que obteve 2.107 votos, 31,18% dos votos válidos.

Japão tem 48 anos e o seu vice-prefeito eleito é Esiel Kalango, do PSDB, que tem 42 anos. Em razão da coligação, Japão e Esiel governarão o município contando com apoio de 8 dos 9 vereadores eleitos. Apenas Marcos da Ouro Branco, do PL, deve fazer oposição. Portanto, o governo de Japão deve conseguir emplacar suas pautas no legislativo.

Veja a lista de vereadores eleitos em Dois Irmãos do Buriti nas eleições 2024:

Eder Alcantara, PSDB, 527 votos Professora Roseli, PT, 425 votos Eder Viana, PP, 420 votos Zé Menezes, MDB, 412 votos Maninho do Povo, PSDB, 361 votos Gabriel Miranda, PP, 327 votos Marcos da Ouro Branco, PL, 307 votos Higor Caxias, PSDB, 277 votos Jairso, MDB, 265 votos.

A eleição em Dois Irmãos do Buriti teve 7.020 votos totais, o que inclui 92 votos brancos, 1,31% dos votos totais, e 170 votos nulos, 2,42%.

A abstenção foi de 1.759 eleitores, 20,04% do total de aptos a votar nas eleições 2024 na cidade.

Veja a íntegra da apuração no MS Notícias: https://www.msnoticias.com.br/apuracao.