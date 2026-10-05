Eduardo Riedel é reeleito governador com 67,39% dos votos em MS

Eduardo Riedel (Progressistas) seguirá no comando do Governo de Mato Grosso do Sul por mais um mandato. A reeleição foi confirmada neste domingo (4.out.26), após a apuração atingir 87,67% das urnas no estado.

Naquele momento, o governador somava 805.508 votos, correspondentes a 67,39% dos votos válidos. O resultado tornou matematicamente irreversível a disputa pelo Executivo estadual, conforme os dados divulgados às 18h40.

Empresário de 57 anos, Riedel nasceu no Rio de Janeiro (RJ) e concorreu pela coligação Fazendo o Futuro Acontecer, que reuniu a Federação União Progressista, PL, Federação PSDB Cidadania, Podemos, Avante, Republicanos, PSD e MDB.

Para a vice-governadoria, a chapa teve José Carlos Barbosa, conhecido como Barbosinha (Republicanos), de 61 anos. Advogado, ele também exerceu mandato como deputado estadual.