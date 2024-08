Em 6 meses, Lula investe R$ 3,7 bilhões nos municípios e governo de MS

Apenas no primeiro semestre de 2024, o governo do presidente Lula (PT) investiu R$ 3.718.549.228,56 nos municípios e no estado de Mato Grosso do Sul. Ao todo, R$ 2.129.774.693 foram repassados aos cofres dos municípios e mais R$ 1.588.774.573 foi repassado ao cofre do governo de Eduardo Riedel (PSDB).

Em um ano em meio de gestão, o presidente Lula já injetou R$ 9,7 bilhões em investimentos no estado e municípios sul-mato-grossenses. Em 2018 e 2019, nos dois primeiros anos de gestão do extremista de direita Jair Bolsonaro, foram aplicados R$ 6,9 milhões em MS, isso é, em menor período, a gestão petista investiu 140.00 vezes mais no povo sul-mato-grossense.

De acordo com o levantamento do MS Notícias, com base nos dados do portal ‘Tesouro Nacional Transparente’, atualizado até 12 de agosto desse ano, o investimento da gestão Lula nesse ano representa quase a totalidade do que foi investido no estado ao longo de todo ano de 2018, da gestão de Jair Bolsonaro (PL). No governo de extrema direita, foram repassados R$ 4.519.021.598,21 ao longo de todo ano de 2018. Portanto, em 6 meses, o investimento do governo Lula já é aproximadamente 21,5% maior.

Em 2023, durante o início do seu 3º mandato, o presidente Lula investiu R$ 6 bilhões em Mato Grosso do Sul, sendo R$ 3,7 bilhões nos municípios e mais R$ 2,7 bilhões no estado.

Quando analisadas as aplicações nos municípios individualmente, observa-se que a gestão Lula atendeu a maioria dos municípios sul-mato-grossenses sem distinção.

Devido a superioridade populacional, Campo Grande lidera o ranking de investimentos. Em 2023, Lula repassou R$ 493,8 milhões à Capital de MS. Já nesse primeiro semestre de 2024, a gestão campo-grandense recebeu R$ 289,9 milhões em repasses do governo federal.

O segundo município que mais recebeu investimento do governo Lula foi Dourados. EM 2023, o governo federal destinou R$ 192,1 milhões para aplicação em Dourados. Já nesse primeiro semestre de 2024, Dourados recebeu R$ 113,5 milhões em repasses do governo federal. Para fins de comparação, em 2018, o governo Bolsonaro destinou R$ 136,9 milhões à Dourados e ao longo de 2019 destinou R$ 144,5 milhões. Os valores são bastante inferiores aos investidos pelo governo Lula.

Em 3ª colocação no ranking de municípios que mais receberam investimentos federais está Corumbá. Em 2023, o governo Lula investiu R$ 154,3 milhões nos corumbaenses, já nesse semestre de 2024, foram investidos R$ 87,6 milhões. Para fins de comparação, em 2018 o governo anterior investiu 98,4 milhões em Corumbá, já em 2019 investiu R$ 113,2 milhões. Nessa cidade, a gestão Lula também foi bem presente no quesito investimento.

Veja o ranking abaixo:

Investimentos de Lula em MS durante 2023. Foto: Reprodução

Investimento da gestão Lula em MS no primeiro semestre de 2024. Foto: Reprodução

MUNICÍPIOS DE MENOR PORTE SÃO ATENDIDOS

Os municípios de menor porte de Mato Grosso do Sul também estão sendo contemplados com largo investimento enviado pelo governo federal nos anos de 2023 e 2024.

Em 2023, os municípios receberam R$ 3,5 milhões da gestão Lula. Já em 2024, o valor de repasse esta na casa dos R$ 2,097 milhões.

Vamos ao ranking de quanto a gestão Lula investiu nos municípios de MS em 2023:

Vamos ao ranking de quanto a gestão Lula investiu nos municípios de MS no primeiro semestre de 2024. Os valores devem dobrar até o final do ano corrente: