Ex-vereador faz filme adulto com 7 mulheres de uma só vez

O ex-vereador de Itu (SP), agora ator e produtor de filmes adultos conhecido como "Snake" filmou recentemente um projeto audiovisual de sexo explícito intitulado "Snake e as Rainhas do Prazer", com 7 mulheres.

As gravações do filme ocorreram numa mansão de luxo nos arredores de São Paulo. Snake mencionou esse como "um marco na sua carreira".

As atrizes escolhidas para o filme são Miss Bumbum Deny Barbie e Cleo Cadillac, Soraya Castro, Júlia Fontanelli e Samantha Munhoz da Brasileirinhas, Ágatha Ludovino do Xhamster, e a novata Ágatha Mama, que está sendo lançada pelo próprio Snake.

Mulheres destaque nas plataformas de conteúdo adulto realizam produção cinematográfica adulta com Snake em SP. Foto: Reprodução

O filme, que será lançado exclusivamente na plataforma Privacy no próximo sábado, 31 de agosto, é descrito como "uma ode ao glamour e à luxúria".

Na produção, as atrizes vestidas com um figurino inspirado nas garçonetes do Hooters, protagonizam cenas que prometem elevar o nível do conteúdo adulto no Brasil. Snake está na direção e produção executiva do filme, mas também participa ativamente das cenas.

Diante do grande sucesso que faz na plataforma de conteúdo adulto, Snake elevou o custo da assinatura do seu perfil na Privacy para R$ 200 mensais, o valor mais alto cobrados pelos criadores de conteúdo da plataforma. A decisão colocou Snake no mesmo patamar de Andressa Urach, que há mais de um ano reduziu o preço de sua assinatura.

Sucesso nas plataformas de conteúdo adulto pago fez Snake elevar valor da assinatura no Privacy. Foto: Reprodução

Ao comentar o preço elevado, Snake comparou seu conteúdo a um carro de alta performance: "Meu conteúdo é como uma Ferrari – exclusivo, cobiçado e valioso. E tudo que é bom, custa caro", defendeu.

Em sua conta no Instagram (@snakeprodutor), Snake expressou seu orgulho pelo trabalho com o elenco de estrelas e pela experiência proporcionada no set de filmagens. "Nós atores somos apenas coadjuvantes de luxo. As verdadeiras estrelas são as meninas. Tratá-las com carinho, respeito e educação é o mínimo que podemos fazer", comentou ele.

'Snake e as Rainhas do Prazer' estreia em 31 de agosto na conta de Snake no Privacy. Foto: Reprodução

A produção e o lançamento de "Snake e as Rainhas do Prazer" já estão gerando grande expectativa e discussão entre os fãs e críticos do setor. Com um elenco estrelado e uma abordagem audaciosa, o filme promete ser um evento marcante no universo do entretenimento adulto. Prepare-se para uma experiência que promete ser inesquecível e revolucionária.

CARREIRA POLÊMICA

Como mostramos aqui no MS Notícias, Snake, é vulgo de Reginaldo Carlota, ex-vereador mais votado de Itu-SP, que também atuou como repórter policial por 15 anos. O produtor também é autor de um best-seller sobre crimes macabros.