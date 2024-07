Gerson Claro e deputado Paulo Correa visitam obras do refeitório e novo estacionamento da ALEMS

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Gerson Claro (PP), acompanhado do primeiro-secretário da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa (PSDB), visitaram nesta quarta-feira (11) as obras do estacionamento vertical e do refeitório da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). Iniciadas neste ano, as obras tem a sustentabilidade como principal característica no projeto. O estacionamento está sendo construído de forma vertical, no mesmo local onde do anterior e o refeitório integrará árvores nativas, combinando modernidade e meio ambiente no projeto, preservando o verde, a fauna e a flora local.

Presidente da ALEMS Gerson Claro e deputado Paulo Correa durante visita as obras do refeitório

“É um privilégio podemos visitar essa obra com a fala do pessoal da equipe responsável, de que esse ano já tem entrega do refeitório. Também é um privilégio termos um engenheiro, que é nosso 1º secretário. A iniciativa da gente fazer esse estacionamento vertical, preservando o meio ambiente, as árvores e tudo como estão, e ainda integrando ao refeitório, com essas árvores. Nós estaremos num ambiente muito gostoso com a possibilidade de fazer a refeição e estar ao mesmo tempo debaixo de uma árvore”, destacou Gerson Claro sobre a integração da natureza ao projeto das obras.

O 1º secretário da ALEMS, deputado Paulo Corrêa, destacou a obra pioneira da gestão Gerson Claro e Paulo Corrêa, junto aos deputados dessa legislatura. “Esse refeitório é uma solicitação antiga, uma obra de estrutura metálica misturada com alvenaria, uma obra supermoderna que aconteceu pela solicitação do presidente para preservar todas as árvores. Será uma coisa muito legal, um espaço em que os colaboradores da Assembleia Legislativa poderão fazer suas refeições e também, nós, deputados”, explicou Paulo Corrêa.

De acordo com o projeto das obras, após concluídas, de 250 vagas, o estacionamento contará com 570 a 590 vagas, contando as vagas para motos.

As obras partem do princípio de preservar o meio ambiente, mantendo as espécies nativas e também trabalhando com o replantio de árvores para compensar qualquer área impermeabilizada. São projetos ambientalmente conscientes no aspecto da minimização dos impactos de carbono que essas obram geram.

Projeto do novo refeitório tem como destaque a combinação de modernidade e sustentabilidade