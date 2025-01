Gerson Claro visita obras e anuncia entrega de refeitório e 1⁰ etapa de estacionamento

Até o final do mês de março a Assembleia Legislativa planeja inaugurar o refeitório dos servidores. Segundo o secretário de Infraestrutura da ALEMS, João Paulo Coelho Minzon, a obra esta na fase de acabamento. “Já estamos colocando os vidros, fazendo a parte de pintura e acabamento. A licitação para a compra do mobiliário entrou na fase final”, explica.

O refeitório é uma demanda antiga dos funcionários que desfrutarão de ambiente confortável, arejado e como não há paredes de concreto, os frequentadores poderão contemplar a natureza, que é um diferencial para quem trabalha no Parque dos Poderes. São 270 metros quadrados de área construída, capacidade para receber 80 pessoas.

Nesta terça-feira, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro, acompanhado do 1⁰ secretário, Paulo Corrêa , visitou a construção do refeitório e o canteiro de obras do novo estacionamento da Assembleia . O edifício garagem vai oferecer 700 vagas, distribuídas no subsolo, solo e 1⁰ pavimento, dobrando a capacidade atual dos estacionamentos existentes . A cobertura receberá os painéis solares fotovoltaicos que garantirão energia solar para o suprimento da Assembleia .

O edifício garagem foi projetado para 16 mil metros quadrados de área construída, aproximadamente 11 mil² nesta primeira fase , com 400 vagas de estacionamento . A expectativa dos engenheiros da obra é que daqui a 5 meses, no final do 1⁰ semestre, seja entregue esta primeira fase do novo estacionamento que é a etapa mais demorada porque envolveu a escavação e fundação a partir do subsolo .

A segunda etapa será iniciada na sequência. Abrange 5 mil metros, com previsão de oferecer 300 vagas. No térreo, terá uso misto , servindo como estacionamento e uma área coberta onde poderão ser realizados eventos como a festa junina e a largada da Corrida dos Poderes, que integram o calendário anual de eventos da Assembleia.

“Obra a gente sempre quer mais rápido, mas ela é feita de acordo com a capacidade financeira e o cronograma. A previsão é terminar o refeitório até fim de março e estar com dois terços das obras do estacionamento prontos até o primeiro semestre desse ano. A primeira secretaria está cuidando disso, com o deputado e engenheiro Paulo Corrêa [PSDB]. Uma obra muito bem feita, planejada, preservando as árvores, estou orgulhoso que o andamento está aí a todo vapor e vamos ter em breve essas entregas”, comemorou Gerson Claro.

OBRA ECOLÓGICA

A ordem de serviço para a construção do estacionamento vertical da ALEMS foi assinada em março de 2024. Com foco na preservação ambiental, a estrutura não avançou sobre a vegetação que circunda o atual estacionamento e houve o replantio de 50 árvores nativas para compensar alguma supressão vegetal que fosse necessária.

“Apesar de alguns questionamentos, a preocupação com carbono neutro existe. Muitos pensam que uma árvore não faz diferença, mas cada árvore faz sim a diferença, cada gesto, cada ação. Se nós dermos o exemplo, seja apenas com uma árvore, fará a diferença. No nosso refeitório deixamos três árvores compondo dentro da obra e isso dá um exemplo. Vamos manter esse rumo de preocupação sim com o clima, com a sustentabilidade. Isso é moderno e inteligente e vamos continuar caminhando nesse rumo”, declarou Gerson Claro.

Além do refeitório e do estacionamento, novas obras estão previstas para o ano de 2025 na ALEMS, com a construção de um novo plenário para os eventos e sessões ordinárias. “Em breve teremos novidades. Estamos trabalhando no planejamento do novo plenário, que é um sonho que já começa a se tornar realidade. Ele já está no papel, entrando na fase de conclusão de arquitetura e engenharia toda pensada, para passarmos para a fase do orçamento e planejamento. Vamos triplicar a capacidade de atendimento ao público, fora a melhoria aos servidores. O Mato Grosso do Sul cresce e merece ter essa atenção aqui da Assembleia Legislativa”, anunciou o presidente Gerson Claro. A expectativa é aumentar de 260 para 700 lugares a lotação.