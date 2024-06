Gerson destaca municipalismo em entrega de obras no centenário de Maracaju

Celebrando o centenário do município de Maracaju, o presidente do deputado Gerson Claro participou da agenda de visitas do Governo do Estado com lançamentos de obras na cidade, que também passou pelo distrito de Vista Alegre. O governador Eduardo Riedel e o prefeito de Maracaju, José Marcos Calderan participaram da agenda.

A primeira agenda inaugurou as instalações da Polícia Militar Rodoviária na MS-162 no trecho que faz a ligação de Maracaju com Sidrolândia. A nova base conta com um investimento de R$ 4,6 milhões com uma unidade de fiscalização de trânsito rodoviário e policiamento 24 horas a disposição.

Em seguida o deputado participou da assinatura da licitação para obra de pavimentação da Avenida Senador Filinto Muller, na área central da cidade. Junto ao governador Eduardo Riedel, o deputado Gerson Claro também visitou as obras de restauração das ruas Miguel Couto e Vacarias. Assim como casas entregues pelo programa “Substituição Moradia Precária” no bairro Ilha Bela.

“As grandes entregas para Maracaju celebram não apenas o centenário do município, mas também a política investida hoje no municipalismo pelo Governo do Estado. Como presidente da Assembleia Legislativa reforço a disposição da Casa de Leis sempre em prol do fortalecimento dos municípios, resultando em investimentos, crescimento e benefícios para a população”, destacou o deputado.

A comitiva também deu início a última etapa da 2ª fase da Copa Assomasul, que reúne 60 equipes e 1.350 atletas de diversas regiões do Mato Grosso do Sul, com o apoio do Governo do Estado.