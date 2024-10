Glória de Dourados: Júlio Buguelo é eleito, mas oposição será maioria na Câmara

Julio Cleverton dos Santos, mais conhecido como Júlio Buguelo, do PSD, foi eleito prefeito de Glória de Dourados (MS) com 3.690 votos, 58,18% dos votos válidos. O pleito ocorreu no domingo (6.out.24).

Buguelo derrotou o tucano Tonhão que fez 2.652 votos, 41,82% dos votos válidos.

O Pessedista tem 36 anos e sua vice-prefeita eleita é Delma, do PODE, que tem 61 anos. Eles fizeram coligação com PSD, PT, PCdoB e PV, portanto conquistaram 4 vereadores para a base do governo na Câmara Municipal.

A oposição, por outro lado terá maioria do legislativo, o que pode dificultar a aprovação de pautas da gestão de Buguelo.

Veja quais candidatos a vereança foram eleitos em Glória de Dourados:

Neia Marinho, PSD, 513 votos; Miltinho, PSDB, 393 votos; Cezar Oliveira, PSD, 321 votos; Sacolão, Avante, 281 votos; Beto dos Oitenta, PSD, 232 votos; Claudia Carreiro, PP, 222 votos; Professor Carlito, PT, 190 votos; Fabiana da Saúde, PSDB, 159 votos; Diretora Eliane Monteiro, MDB, 151 votos.

A eleição em Glória de Dourados teve 6.586 votos totais, o que inclui 89 votos brancos, 1,35% dos votos totais, e 155 votos nulos, 2,35%.

A abstenção foi de 1.573 eleitores, 19,28% do total de aptos a votar nas eleições 2024 na cidade.

Veja a íntegra da apuração no MS Notícias: https://www.msnoticias.com.br/apuracao.