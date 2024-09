Governo rebate suposta 'fake news' veiculada pelo site Poder360

O site Poder360, do jornalista Fernando Rodrigues, conforme o governo do presidente Lula (PT), veiculou uma notícia falsa acerca de uma declaração que o presidente nunca deu sobre a atuação dos profissionais do Corpo de Bombeiros no Distrito Federal.

“Infelizmente, segue a prática por alguns veículos de imprensa de atribuir falas e opiniões ao presidente da República baseadas em fontes anônimas e sem checagem. É uma prática que muitas vezes produz desinformação, como no caso da matéria publicada pelo Poder360 na última terça-feira (17/9), que, baseada em fontes anônimas – e sem qualquer checagem – atribuiu uma opinião que não foi emitida em momento algum pelo presidente da República acerca dos bombeiros do Distrito Federal”, disse o governo federal em nota.

Ainda segundo a manifestação, ao contrário do que sugeriu a matéria do Poder360, Lula, desde o início dos incêndios, tem enaltecido a importância e bravura dos bombeiros, dos brigadistas e da Defesa Civil nos estados e municípios no intenso, arriscado e difícil trabalho de combate ao fogo. “Visitou os brigadistas em Corumbá e se reuniu com eles. E tem defendido publicamente a necessidade de melhores condições e de reforçar o efetivo dos bombeiros no Brasil diante do enfrentamento de emergências climáticas”, completou.

Enviamos mensagem ao jornalista Fernando Rodrigues para que comentasse a manifestação acerca da publicação em seu jornal. Ele, no entanto, não respondeu às perguntas do repórter do MS Notícias.