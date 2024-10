Guga (PSDB) desponta como favorito absoluto em Jardim, segundo última pesquisa eleitoral

A mais recente pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto de Pesquisa Pinheiro (IPP), registrada junto ao TSE sob o número MS-07452/2024, confirma o favoritismo de Guga (PSDB) na disputa pela prefeitura de Jardim/MS.

Com um expressivo desempenho tanto na pesquisa espontânea quanto na estimulada, o candidato caminha para uma vitória sólida. O levantamento, realizado entre 30 de setembro e 2 de outubro de 2024, entrevistou 400 eleitores e tem uma margem de erro de 4,85% e confiabilidade de 95%.

Na pesquisa espontânea, onde os eleitores mencionam o nome do candidato sem qualquer lista, Guga surge com 43,32% dos votos válidos. A marca coloca o candidato em uma posição confortável, à frente da segunda colocada, Dra. Cleidiane (PP), que aparece com 26,73%. Geraldo Alencar (MDB), em terceiro, tem apenas 7,92%. Mesmo somando todos os outros candidatos, Guga prevalece, consolidando seu favoritismo.

Ao observar a pesquisa estimulada, onde os eleitores recebem os nomes dos candidatos, Guga amplia sua liderança, atingindo 45,54% das intenções de voto. Guga mantém uma base sólida de apoio. Dra. Cleidiane, que não conseguiu ampliar seus números, permanece estagnada com 26,73%, enquanto Geraldo Alencar atinge apenas 8,66%, sem qualquer sinal de uma possível virada.

Além disso, a expressiva porcentagem de indecisos (21,04%) revela que há uma grande margem de eleitores que ainda podem se inclinar nessa reta final de campanha.

Com números tão favoráveis, Guga desponta como o principal nome para comandar Jardim/MS nos próximos anos. Sua campanha tem se mostrado bem-sucedida em consolidar uma imagem de liderança firme e comprometida, enquanto seus adversários ainda lutam para ganhar tração. A expectativa agora é de que Guga possa concretizar essa liderança nas urnas, com um possível desfecho vitorioso já no primeiro turno.