Guia Lopes da Laguna: Dr Max é eleito prefeito e terá maioria na Câmara

Dr Max, do PL, foi eleito prefeito de Guia Lopes da Laguna (MS) com 3.264 votos, 52,69% dos votos válidos. O pleito ocorreu no domingo (6.out.24).

Max derrotou Tico (MDB), que obteve 2.901 votos, 46,83% dos votos válidos, ficando em segundo lugar e Cláudio Marques (DC), que obteve 30 votos, 0,48% dos votos válidos, ficando em terceira colocação.

Dr Max tem 72 anos e seu vice-prefeito eleito é Carlão, do PSDB, que tem 59 anos. Como a coligação, a chapa vitoriosa para o executivo também angariou ganhos na composição do legislativo, já que terão maioria, com 6 candidatos da base.

Veja quais candidatos a vereança foram eleitos em Guia Lopes da Laguna nas eleições 2024:

Pastor Daniel, PSDB, 483 votos; Daniel Enfermeiro, PSDB, 456 votos; Moacir Duchini, Pode, 412 votos; Mariano Ribeiro, PSDB, 300 votos; Dr. Marcus Vinícius, PL, 270 votos; Julio Arguelho, Pode, 260 votos; Julio César, Republicanos, 255 votos; Gordinho da Oficina, MDB, 235 votos; Ariclenes Penha Cobra, MDB, 233 votos.

A eleição em Guia Lopes da Laguna teve 6.390 votos totais, o que inclui 48 votos brancos, 0,75% dos votos totais, e 147 votos nulos, 2,30%.

A abstenção foi de 1.774 eleitores, 21,73% do total de aptos a votar nas eleições 2024 na cidade.

Veja a íntegra da apuração no MS Notícias: https://www.msnoticias.com.br/apuracao.