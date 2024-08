Individualismo de Nelsinho revolta os seus próprios correligionários do PSD-MS

Em marcha cada dia mais acelerada na obstinação de melhorar suas condições políticas e eleitorais visando 2026, o senador Nelsinho Trad está causando divisões e revolta de correligionários do PSD. Daqui a dois anos ele vai tentar a reeleição. E projetou pavimentar o caminho que considera o mais viável para alcançar este objetivo.

Presidente do Diretório Regional, isoladamente Nelsinho articulou e conduziu as negociações com o ex-governador Reinaldo Azambuja e o governador Eduardo Riedel para jogar o PSD no colo do PSDB na sucessão municipal em Campo Grande. Uma ala pessedista entrou em 2024 cogitando lançar chapa própria, mas caiu na obrigação de apoiar o candidato tucano Beto Pereira.

Nelsinho anunciou várias vezes que o PSD lançaria na disputa seu próprio candidato a prefeito da Capital. Designou até o escolhido para ao enfrentamento das urnas, o deputado estadual Pedrossian Neto. No entanto, com o deputado na vice-liderança do governo e cada vez mais serviçal dos planos do PSDB-MS, Nelsinho acertou com a direção nacional, em conversa com o dirigente máximo, Gilberto Kassab, a adesão aos tucanos.

TRAIÇÃO – Traidor a outros adjetivos desqualificadores ilustram as indignadas reações de filiados do PSD às manobras de Nelsinho para rebaixar o partido, fazendo-o mero refém dos interesses do PSDB. Em São Gabriel do Oeste, por exemplo, o diretório municipal o acusa de boicotar a candidatura própria de um filiado da sigla para reforçar o palanque do ex-prefeito Sérgio Marcom, candidato do PSDB.

Para consumar a armação, o senador surpreendeu os correligionários são-gabrielenses anulando a convenção que havia homologado uma chapa com Leocir Montanha e Rogério Rohr para prefeito e vice-prefeito. Para Montanha, a anulação foi uma atitude antidemocrática e autoritária, para boicotar o desejo do PSD local de ter a própria chapa na corrida sucessória.

Textualmente, Montanha fez esta manifestação: “É inaceitável que a voz dos nossos filiados seja silenciada dessa forma. Essa convenção foi realizada dentro dos parâmetros legais, com participação democrática dos membros do PSD em São Gabriel do Oeste. Não vamos aceitar essa postura autoritária e já acionamos nossa equipe de advogados para assegurar que os direitos dos nossos eleitores e filiados sejam respeitados”.

Com suas pré-candidaturas já registradas, Montanha e Rohr confiam no acolhimento da representação judicial que acionaram para que os seus nomes sejam mantidos na chapa majoritária. “Nossa cidade merece mais do que isso. Merece respeito, transparência e um processo eleitoral justo, onde todas as vozes possam ser ouvidas”, enfatizou Montanha.

A esperança da dupla é que seja confirmada a decisão da Justiça. A juíza da 40ª Zona Eleitoral de São Gabriel do Oeste, Samantha Barione, já aprovou o registro das candidaturas de Montanha e Rohr, no processo de número 0600155-49.2024.6.12.0040.