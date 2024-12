Investigação em Rio Verde de MT-MS aponta possíveis candidaturas fictícias do Partido Republicanos

Em Rio Verde de Mato Grosso (MS), as candidaturas de Daniela Rodrigues (02 votos) e Nadir Fátima (09 votos) do partido Republicanos, estão sendo investigadas por suspeita de envolvimento em candidaturas fictícias, também conhecidas como candidaturas "laranjas".

O Juiz Eleitoral da cidade, Rafael Gustavo Mateucci Cássia, intimou ambas as candidatas a comparecerem para prestar depoimentos, visando esclarecer os fatos.

De acordo com as investigações, as candidatas podem ter se utilizado de uma estratégia fraudulenta para cumprir exigências legais e obter recursos públicos, sem, no entanto, realizar uma campanha efetiva. Em um dos casos, foi verificado que a candidata não distribuiu material de campanha, e seu próprio pai, Atanagildo Ferreira de Oliveira, foi contratado como cabo eleitoral. No entanto, o pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) feito ao genitor corresponde exatamente ao saldo da cota Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), levantando suspeitas de que o valor foi destinado unicamente para “zerar a conta” e evitar a devolução do saldo ao Tesouro Nacional.

Além disso, foi constatado que Atanagildo Ferreira de Oliveira é eleitor na cidade de Campo Grande (MS), o que levanta a dúvida sobre sua efetiva atuação na campanha da filha. A contratação de pessoas para a campanha, que não se dedicaram de fato à disputa eleitoral, é outro indício de fraude. Foi identificado também que Dara Cristina Pereira, moradora de Campo Grande, foi contratada por R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que reforça a suspeita de irregularidades na movimentação de recursos da campanha.

Caso a fraude seja comprovada, três candidatos eleitos pelo partido Republicanos em Rio Verde não assumiriam os mandatos. Isso exigiria uma recontagem de votos para determinar quem seriam os próximos eleitos. A situação está gerando grande repercussão no município, e as autoridades eleitorais seguem apurando os fatos com rigor.

A investigação continuará e novas informações devem ser reveladas nas próximas semanas. As candidatas, Daniela Rodrigues e Nadir Fátima, terão a oportunidade de se defender durante o processo, e o Juiz Eleitoral aguarda os depoimentos para dar prosseguimento ao caso.

Na data 04/12/2024 (quarta-feira) o juiz eleitoral mandou notificar todos os representados da chapa do republicanos para que, querendo, apresente defesa no prazo de 05 (cinco) dias.