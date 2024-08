Landmark Rios celebra pré-candidatura a vereador de Campo Grande

O Partido dos Trabalhadores em Mato Grosso do Sul (PT-MS) realizou na tarde de sábado (03.jul.24), no Ponto Bar da Esplanada Ferroviária, a Convenção da Esperança, onde foi confirmada a pré-candidatura de Landmark Rios para vereador da capital sul-mato-grossense.

Em clima de festa, Landmark comemorou a pré-candidatura junto aos também pré-candidatos Camila Jara e Zeca do PT.

A Convenção contou também com a presença de nomes importantes para o partido, como a Presidenta Nacional do PT, Gleisi Hoffmann, a Secretária de Finanças e Planejamento, Gleide Andrade, o Deputado Federal e Líder do PT na Câmara, Odair Cunha, a Ministra das Mulheres do Brasil, Cida Gonçalves, a Deputada Estadual Gleice Jane, o Deputado Estadual Vander Loubet, o Presidente do PT Campo Grande, Agamenon do Prado e o Presidente do PT Mato Grosso do Sul, Vladimir Ferreira e o coordenador político da campanha, o Deputado Estadual Pedro Kemp.