Landmark Rios ganha festa de aniversário, agradece apoios e renova o compromisso com a democracia

Uma festinha simples no escritório do advogado Joaquim Oliveira Neto, organizada por amigos, celebrou ontem (segunda-feira, 13) o 51º aniversário do vereador Landmark Rios (PT). O homenageado recebeu os abraços de familiares e pessoas do círculo de amizades, e não perdeu a oportunidade de reafirmar seu compromisso com a democracia, dizendo ser esta uma luta de todos que querem um Brasil livre, próspero e justo.

Com a presença de lideranças comunitárias e políticas de diversos partidos – entre elas o deputado federal Vander Loubet (PT), o vereador Maicon Nogueira (PP) e o secretário municipal de Articulação Regional, Darci Caldo -, a comemoração resistiu à chuva intermitente. Além dos diálogos afetuosos, não faltaram as conversas sobre política.

PRESENTE ESPECIAL

Ao lado da esposa e das duas filhas, Landmark agradeceu o que considerou “um presente especial” ofertado pelos convivas e prestou um reconhecimento a todos que participaram da vitoriosa campanha para o seu primeiro mandato. “A política tem como principal recurso a convivência entre os que divergem, mas é, sobretudo, uma multiplicadora de amizades e de soluções que nascem destes laços afetivos. Por isto, eu sou imensamente grato a todas as pessoas, aliadas políticas ou não, que me ensinaram a fazer esta caminhada”, afirmou.

Entre os convidados, as palavras de Landmark foram acolhidas com aplausos e boas reverberações. Vozes comunitárias e sociais destacaram a vocação democrática, a experiência na prestação de serviços e a acentuada identificação com as lutas populares entre as qualidades que credenciam o vereador petista para representar os bairros, vilas, assentamentos e demais núcleos urbanos e rurais no Legislativo.

Apesar de estar estreando na agenda de mandatos, Landmark Rios tem mais de 30 anos de intensa e produtiva atuação na política estadual. Já foi secretário de Assistência Social e de Agricultura Familiar e Economia Solidária na Prefeitura Municipal de Dourados, diretor na Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural de Mato Grosso do Sul) e assessor do deputado federal Vander Loubet. É formado em História pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). Foi eleito com 4.022 votos.