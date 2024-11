Lula conquista Aliança Global contra a fome e a pobreza; '80 países aderiram'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conquistou nesta 2ª feira (18.nov.2024) a 1ª Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza no mundo, confirmando sua principal iniciativa à frente do comando do G20.

Gestores de todo o planeta indicam que a proposta é o maior legado do líder brasileiro.

Além do Brasil, outros 80 países aderiram à aliança.

A proposta consiste em erradicar a fome e a pobreza no mundo até 2030.

Além dos países, 9 instituições financeiras internacionais, 31 ONGs e organizações como a União Europeia e a União Africana, aderiram. Esse grupo se propõe a desenvolver e financiar políticas para combater a fome e a pobreza, adaptadas às diferentes realidades de cada região do mundo.

Apesar de inicialmente hesitar, a Argentina confirmou sua adesão à aliança na mesma data do anúncio.

“Sabemos, pela experiência, que uma série de políticas públicas bem desenhadas, como programas de transferência de renda, como o 'Bolsa Família', e refeições escolares nutritivas para crianças, têm o potencial de acabar com a fome e devolver a esperança e dignidade para as pessoas", afirmou o presidente Lula.

O Brasil e Bangladesh foram os primeiros países a se juntar à aliança, que também conta com países como Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, França, África do Sul e Emirados Árabes Unidos.

Além disso, o governo brasileiro teve um papel de liderança na construção da estrutura da aliança, ao longo deste ano, com o apoio de vários ministérios, como os de Desenvolvimento Social, Relações Exteriores e Fazenda.

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) também contribuiu para o desenvolvimento da aliança.

OPERAÇÃO MUNDIAL

O Brasil será responsável por coordenar as operações iniciais da aliança, que incluem a comunicação entre os membros e a aprovação de novos países participantes.

Embora a aliança comece oficialmente suas operações em 2025, o governo brasileiro ainda não anunciou os locais específicos onde os primeiros programas serão implementados.

ORGANIZAÇÕES QUE ADERIRAM

A aliança já conta com o apoio de várias organizações internacionais, como a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), o UNICEF, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o Programa Mundial de Alimentos (WFP).

CONSELHO DE CAMPEÕES

Durante o encontro de segunda-feira, também foi anunciado o primeiro grupo de membros do Conselho de Campeões da Aliança.

Esse conselho tem como principal função incentivar a participação ativa de países e organizações, além de ajudar a remover obstáculos e promover parcerias concretas para implementar políticas de combate à fome e à pobreza em nível nacional.

Os primeiros 18 membros do Conselho de Campeões foram escolhidos com base no interesse demonstrado pelos países e organizações envolvidas no desenvolvimento da aliança.

No total, o Conselho de Campeões contará com até 50 membros, sendo 25 países e 25 organizações.

PRIMEIROS MEMBROS DO CONSELHO