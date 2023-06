Moro e Dallagnol "vão pagar caro", diz presidente do PL

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse na 2ª feira (5.jun.23) que Sergio Moro (União Brasil-PR) e Deltan Dallagnol (Podemos-PR) “ultrapassaram os limites da lei” ao “atacarem” Lula (PT) e “vão pagar caro” por suas atuações como juiz e procurador na extinta Operação Lava Jato.

“Vai acontecer mais ou menos no futuro o que está acontecendo hoje com o pessoal do Paraná. Eles tinham motivo para atacar o Lula? Sem problema. Eles têm que fazer a parte deles. Só que eles ultrapassam os limites da lei. Ultrapassaram. Vão pagar caro!” , afirmou Valdemar. “Eu não quero que aconteça isso com eles [Moro e Dallagnol]. Eu não tenho nada contra eles, mas vão pagar caro” , completou.

Na analogia acima, Valdemar comparou a atuação de ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com a atuação dos ex-membros da Lava Jato. Valdemar argumentou que Jair Bolsonaro não pode ser condenado por ter mentido à embaixadores, inventando fragilidades da segurança eleitoral, para corroer a democracia, já que tinha sinais de que seria derrotado nas urnas. Como mostramos aqui no MS Notícias, o presidente do TSE, Alexandre de Morares, marcou o julgamento que deve render também a inegibilidade de Bolsonaro em razão de um dos crimes cometidos durante as eleições de 2022.

“Ele [Bolsonaro] proibido de ser candidato só pelo que ele falou? Não porque cometeu uma ilegalidade? Isso vai ficar muito ruim para o Judiciário”, reclamou o aliado, condenado do mensalão.

Parte das siglas de direita já dão como certa a condenação de Bolsonaro, em razão da materialidade dos crimes cometidos pelo ex-presidente. Em recente agenda em Campo Grande (MS), o presidente nacional do Partido Progressistas (PP), uma das maiores legendas da direita, ex-ministro bolsonarista Ciro Nogueira lançou como substituta de Bolsonaro nas eleições de 2026, a ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina.

Bolsonaro é no momento alvo de quatro inquéritos que tramitam no STF, que apuram os seguintes temas:

O primeiro e último, dentre os inquéritos citados acima, são os que mais lhe trarão prejuízos políticos, pois está bastante materializados.