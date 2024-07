Obras do acesso à ponte bioceânica começam em agosto, afirma Vander

Após audiência nesta quarta-feira (10) com o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Fabricio de Oliveira Galvão, em Brasília, o deputado federal Vander Loubet, coordenador da bancada federal de Mato Grosso do Sul, anunciou que as obras do acesso rodoviário da BR-267 à ponte bioceânica, em Porto Murtinho, vão começar no início do mês de agosto.



"Saímos dessa agenda no Dnit com uma boa notícia para o Mato Grosso do Sul. Já no início do próximo mês teremos o início da construção da alça de acesso para a ponte da Rota Bioceânica, um investimento grandioso que conseguimos viabilizar dentro do Novo PAC do governo Lula", destaca o parlamentar.



O acesso rodoviário da BR-267 ao local onde está sendo erguida a ponte da Rota Bioceânica sobre o Rio Paraguai - entre Porto Murtinho (MS/Brasil) e Carmelo Peralta (Paraguai) - terá 13,1 quilômetros de extensão. Estão previstos R$ 472 milhões em investimentos federais no projeto pelo Plano de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).



As obras, que serão executadas pelo Consórcio PDC Fronteira sob supervisão da Superintendência Regional do Dnit, incluem a elaboração dos projetos básicos e executivos de engenharia, a execução das obras de implantação e pavimentação do acesso à ponte, o contorno rodoviário de Porto Murtinho na BR-267 e a construção do centro aduaneiro de controle de fronteira.



"Esse acesso é parte fundamental do projeto da ponte do Corredor Bioceânico, que está ligando o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, passando pelo Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. Ou seja, é mais uma peça que se encaixa para o processo de integração entre os países da América do Sul, com enormes oportunidades para o Mato Grosso do Sul", conclui Vander.