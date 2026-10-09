Pai arma criança após 1º turno favorável a Flávio; mãe vai à Justiça

A mãe de uma criança filmada com simulacros de arma de fogo num ato pró-Flávio Bolsonaro vai processar o pai da criança.
O caso repercutiu após a carreata do último domingo (04.out.26), em Parnamirim (RN).
O menino aparece celebrando em cima de um carro, segurando o objeto na frente da multidão.
A conselheira tutelar Amanda Melo ouviu o relato da mãe e decidiu acionar as autoridades.
O caso foi encaminhado para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).
O Ministério Público também acompanha a situação para apurar se a atitude configura crime.
REGRA DO ESTATUTO
O pai tentou se justificar alegando que o armamento exposto era de brinquedo.
Porém, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) veta a exibição de simulacros.
A proibição existe justamente pelo risco de a polícia confundir o objeto falso com uma arma real.
TRAUMA
Segundo a conselheira, toda a exposição em torno do episódio causou um abalo psicológico no menino.
Ele agora terá que passar por acompanhamento profissional especializado.
Nas redes sociais, Amanda Melo se posicionou publicamente sobre o ocorrido.
Mesmo sendo declaradamente apoiadora de Flávio, ela reprovou de forma contundente a atitude do pai.
Eis o vídeo: