Pai arma criança após 1º turno favorável a Flávio; mãe vai à Justiça

A mãe de uma criança filmada com simulacros de arma de fogo num ato pró-Flávio Bolsonaro vai processar o pai da criança.

O caso repercutiu após a carreata do último domingo (04.out.26), em Parnamirim (RN).

O menino aparece celebrando em cima de um carro, segurando o objeto na frente da multidão.

A conselheira tutelar Amanda Melo ouviu o relato da mãe e decidiu acionar as autoridades.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

O Ministério Público também acompanha a situação para apurar se a atitude configura crime.

REGRA DO ESTATUTO

O pai tentou se justificar alegando que o armamento exposto era de brinquedo.

Porém, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) veta a exibição de simulacros.

A proibição existe justamente pelo risco de a polícia confundir o objeto falso com uma arma real.

TRAUMA

Segundo a conselheira, toda a exposição em torno do episódio causou um abalo psicológico no menino.

Ele agora terá que passar por acompanhamento profissional especializado.

Nas redes sociais, Amanda Melo se posicionou publicamente sobre o ocorrido.

Mesmo sendo declaradamente apoiadora de Flávio, ela reprovou de forma contundente a atitude do pai.

Eis o vídeo: