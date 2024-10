Para Gerson, Corrida dos Poderes celebra Dia do Servidor e estilo de vida saudável

A 2ª Corrida dos Poderes, realizada no sábado (26.out,24), no Parque dos Poderes, atraiu cerca de 5 mil participantes.

Segundo o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro, o evento foi mais do que uma celebração do Dia do Servidor, representando uma oportunidade de confraternização e a promoção de um estilo de vida saudável.

Com percursos de caminhada de três quilômetros e corridas de cinco e dez quilômetros, a concentração, largada e chegada ocorreram no estacionamento da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS).

O deputado estadual Gerson Claro, presidente da ALEMS, correu 5k na 'Corrida dos Poderes'. Foto: Reprodução

O evento contou com a presença de médicos, distribuição de água e frutas, além de massagistas. “Obrigado a todos. Espero que, através deste espírito de confraternização, possamos mobilizar mais pessoas para cuidarem da saúde”, declarou Gerson Claro ao final das provas.

O deputado expressou gratidão à população, aos colegas e à comissão organizadora. “Não é uma Corrida da Assembleia, é uma Corrida dos Poderes. Destaco a primeira-dama Mônica Riedel, Kátia Claro e todos os que se empenharam na organização”, disse, após participar da corrida de cinco quilômetros.

O governador Eduardo Riedel e parte dos deputados correram 5K na 2ª Corrida dos Poderes. Foto: Reprodução

O governador Eduardo Riedel, que também correu cinco quilômetros, ressaltou a importância da saúde e do clima festivo. “Este evento celebra o Dia do Servidor Público, unindo saúde, esporte e bem-estar. É um incentivo para a prática do esporte ao longo do ano, algo muito positivo para nosso Estado”, afirmou Riedel.

Mônica Riedel, coidealizadora do evento, reforçou o compromisso com os servidores e destacou ações solidárias. “Nosso objetivo é motivar para a saúde e combater o sedentarismo. Também realizamos campanhas de doação de brinquedos e combate ao feminicídio”, comentou.

No pódio, Rafael Sanshes e Ederson Rodrigo de Jesus, conhecido como Dinho, mostraram que a corrida é mais sobre união do que competição. Rafael, primeiro colocado nos dez quilômetros, completou a prova em 35 minutos e 55 segundos. Dinho, campeão do ano anterior, terminou logo atrás, em 35 minutos e 56 segundos. “Decidimos correr juntos, porque corrida é parceria e amizade”, disse Rafael, com Dinho concordando: “O esporte é isso, é união”.

Dinho compartilhou sua transformação pessoal através da corrida. “Pesava 113 quilos e, agora, com 71 quilos, a corrida é minha vida”, contou.

Carolina Louveria Valadão, vencedora entre as mulheres na mesma prova, deixou uma mensagem de motivação: “Todas podem, basta querer e se esforçar”.

João Paulo do Prado Moura, de 9 anos, diagnosticado com Distrofia Muscular de Duchenne, participou da corrida em sua cadeira de rodas, com apoio de voluntários. Sua mãe, Roseli, destacou a importância do evento para o filho. “Ele ama isso aqui”, disse, enquanto João completava: “Eu fico muito alegre. É muito legal!”.

A pequena Helena Coser Figueiredo, de 6 anos, também se destacou ao correr os 50 metros, motivada pelo pai. “Treinei bastante”, comentou, sonhando em ser atleta profissional.

Ruzymar Campos de Oliveira, servidora da saúde, participou com sua filha Amanda, de 12 anos. “A Corrida une exercício físico e a beleza do Parque dos Poderes. É a segunda vez que venho e trouxe minha filha para incentivá-la a se manter saudável”, finalizou Ruzymar.

Todos os resultados completos, com o tempo de cada participante, pode ser consultado pelo site oficial de resultados da Corrida dos Poderes.